Χανιά: Ολοκλήρωση 7ης Ενημερωτικής Ημερίδας Υγείας με θέμα τα Ρευματικά Νοσήματα

Πραγματοποιήθηκε η 7η Ενημερωτική Ημερίδα Υγείας της Ενορίας Στερνών, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας, με θέμα: «Ρευματικά Νοσήματα: Ένας πρακτικός οδηγός για την πρόληψή τους σε όλες τις ηλικίες».

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας ήταν η κα Ποντικάκη Ειρήνη, Ρευματολόγος Παίδων, Εφήβων και Ενηλίκων, η οποία ανέπτυξε με επιστημονική εγκυρότητα και σαφήνεια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τα ρευματικά νοσήματα, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή διαχείρισή τους.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «τα ρευματικά νοσήματα αφορούν όλες τις ηλικίες, από τη βρεφική ηλικία μέχρι τη γεροντική», υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, πριν προκύψουν μόνιμες βλάβες και αναπηρία όχι μόνο του μυοσκελετικού συστήματος αλλά και άλλων ζωτικών οργάνων. Επεσήμανε, επίσης, ότι «η στοχευμένη θεραπεία που χορηγείται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή, η καλή σχέση ρευματολόγου–ασθενούς και η σωστή, υπεύθυνη ενημέρωση αποτελούν το κλειδί για την ύφεση αυτών των παθήσεων».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο του τρόπου ζωής, καθώς, όπως σημείωσε η ομιλήτρια, «η άσκηση, η σωστή διατροφή, ο ποιοτικός ύπνος και η καλή “ψυχολογία” είναι βασικά συστατικά για τον έλεγχο των ρευματικών νοσημάτων». Παράλληλα, κάλεσε τους ασθενείς να δείχνουν προσοχή στις αντοχές τους στην καθημερινότητα, τονίζοντας ότι «η αδυναμία του σώματος στη ρευματοπάθεια είναι τόσο σημαντική όσο και ο πόνος ή η δυσκαμψία» και καταλήγοντας με έμφαση πως «η κόπωση που βιώνει ο ασθενής με ρευματική νόσο δεν είναι τεμπελιά».

Οι ενημερωτικές ημερίδες υγείας της Ενορίας Στερνών πραγματοποιούνται υπό την πνευματική σκέπη του Πατρός Μελχισεδέκ, με στόχο τη στήριξη και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και υγείας.

Υπεύθυνη της διοργάνωσης είναι η Επίτροπος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και φιλόλογος, κα Εύη Βαΐτση, η οποία στον χαιρετισμό της υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι «η δύναμη της υγείας μας ξεκινά από μια απλή απόφαση: την πρόληψη».

Η ημερίδα εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων κοινωνικής προσφοράς της Ενορίας Στερνών, που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια υγειονομικής συνείδησης και την ενίσχυση της πρόληψης ως βασικού πυλώνα ποιότητας ζωής.

Η Ενορία Στερνών εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Η μεγάλη συμμετοχή του κοινού επιβεβαίωσε την ανάγκη και τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών, ενισχύοντας τη δέσμευση της Ενορίας Στερνών να συνεχίσει με συνέπεια τις δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης»