Χανιά: Οι περιοχές που θα γίνουν διακοπές ρεύματος τη νέα βδομάδα

Δείτε τις περιοχές που θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ, από αύριο Δευτέρα (06/10).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

1. Στις 6.10.2025 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.30 έως 11.30 στις παρακάτω περιοχές:

Τσιβαράς προς Βάμο (ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ-ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ).

2. Στις 7.10.2025 ημέρα Τρίτη και από ώρα 08.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Περιβόλια – Βαρύπετρο – Μυλωνιανά – ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ.

. Στις 8.10.2025 ημέρα Τετάρτη και:

α. από ώρα 08.30 έως 12.00 στις παρακάτω περιοχές: Ποντικιανά – Βούβες – Γαβαλομούρι.

β. από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Χασί – Σκεντεργιανά – Αζωγυρές – Βουτάς – Αγ. Θεόδωρος – ΚΕΡΑΙΕΣ COSMOTE – VODAFON – ύψωμα Χασίου.

3. Στις 10.10.2025 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09.00 έως 15.00 στις παρακάτω περιοχές:

Κακόπετρος – Μεσαύλια – Φλώρια.

4. Στις 11.10.2025 ημέρα Σάββατο και από ώρα 08.30 έως 14.30 στις παρακάτω περιοχές:

Στύλος – Πρόβαρμα – Σαμωνάς – Χιλιομουδού – Κυριακοσέλλια -Ραμνή – Καρρές – ΕΤΑΝΑΠ – Φαράγγι.

Όπως επισημαίνεται «αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»