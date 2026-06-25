Χανιά: Οι δικηγόροι αγαπούν το βιβλίο και συμμετέχουν στο 5ο Φεστιβάλ

Οι δικηγόροι αγαπούν…το βιβλίο και στηρίζουν τον πολιτισμό για αυτό και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων συμμετέχει στο 5ο φεστιβάλ βιβλίου με την παρουσίαση δύο βιβλίων δικηγόρων το απόγευμα της Πέμπτης.

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Σε συνέντευξη τύπου το πρωί της Πέμπτης, η πρόεδρος του συλλόγου κ. Α. Μικρού μίλησε για την πρόθεση του Δ.Σ. να ενισχύσει με κάθε τρόπο την πολιτιστική του παρουσία. Ο υπεύθυνος πολιτισμού του δικηγορικού συλλόγου Γ. Κορτσαλιουδάκης έκανε λόγο για «τιμή του συλλόγου να συμμετέχει στο 5ο φεστιβάλ βιβλίου».

Για τα «εγκαίνια μιας συνεργασίας» με τον Δικηγορικό σύλλογο μίλησε ο διευθυντής του φεστιβάλ κ. Μ. Πιμπλής .

Μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου υπογράφηκε πρωτόκολλο ίδρυσης της λογοτεχνικής βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων με 250 βιβλία για αρχή.