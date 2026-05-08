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Χανιά: Οι διακοπές ρεύματος από την Κυριακή

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Σε διακοπές ρεύματος προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου όπως ανακοινώθηκε να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το σευμα θα ξαναδοθει, πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται που πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα, έται για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακομα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος»

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2026 08.00-15.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ (ΜΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥΜ, ΓΗΠΕΔΟ, ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ) – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΣ ΤΕΡΖΗΣ, ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ, ΜΕΤΡΟ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ, TELEPERFORMANCE, ΧΑΡΑΚΙΑΣ) ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΑΝΙΔΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ) – ΠΑΣΑΚΑΚΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ) – ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΚΑ, ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ, ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, METOXI ΦΥΝΤΙΚΙ, ΚΛΑΔΙΣΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ – ΔΑΡΑΤΣΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΕΙΟΥ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΨΑΘΙ ΟΔΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ).

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/26 ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 15.00:

ΧΑΝΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ EVERΕST ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ARKADI).

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5/26 ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 15.00:

ΜΑΛΕΜΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 12/5/26 ΑΠΟ 07.30 ΕΩΣ 15.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ (ΜΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥΜ, ΓΗΠΕΔΟ, ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ) – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΣ ΤΕΡΖΗΣ, ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΜΕΤΡΟ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ. ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ TELEPERFORMANCE XAPAKΙΑΣ) – ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΑΝΙΔΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ) – ΠΑΣΑΚΑΚΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ) – ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΚΑ, ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ, ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΕΤΟΧΙ ΦΥΝΤΙΚΙ, ΚΛΑΔΙΣΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΔΑΡΑΤΣΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΕΙΟΥ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΨΑΘΙ ΟΔΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ).

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5/26 ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 15.00:

ΣΚΟΥΤΕΛΩΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΥΡΗORIA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SOLIMAR ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΥΑΒΑ ΡΑΠΑΝΙΑΝΑ,

ΠΕΜΠΤΗ 14/5/26 ΑΠΟ 07.30 ΕΩΣ 15.00:

ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ (ΜΟΥΛΑ ΧΑΝΟΥΜ, ΓΗΠΕΔΟ, ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ) – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ (ΟΙΚΟΣ ΤΕΡΖΗΣ, ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ, ΜΕΤΡΟ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ, TELEPERFORMANCE ΧΑΡΑΚΙΑΣ) – ΠΕΛΕΚΑΠΙΝΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΖΑΝΙΔΑΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ) – ΠΑΣΑΚΑΚΙ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ) – ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΚΑ, ΜΟΝΑΧΗ ΕΛΙΑ, ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΕΤΟΧΙ ΦΥΝΤΙΚΙ, ΚΛΑΔΙΣΟΣ, ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ) – ΔΑΡΑΤΣΟ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΚΕΙΟΥ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΨΑΘΙ ΟΔΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/26 10:00 ΕΩΣ 15.00:

ΧΑΛΕΠΑ (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΔΟΣ ΙΝΝΑΧΩΡΙΩΝ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ ΟΔΟΙ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/26 ΑΠΟ 07.30 ΕΩΣ 15.00:

ΚΑΜΠΑΝΙ (ΑΡΧΗ ΧΩΡΙΟΥ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΥΑΧ) ΚΑΛΑΘΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΟΔΥ ΚΑΛΑΘΑ ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ) ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΡΣΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5/26 ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 14.00:

ΟΔΟΣ ΒΡΥΣΣΩΝ (ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΩΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ)

 

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