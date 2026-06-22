Χανιά: Οι ανακολουθίες που «πρόδωσαν» τον 43χρονο για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη – Τι ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι ανακολουθίες στις καταθέσεις του 43χρονου, η εξέταση του μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού και το εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών ερευνών που εξέτασαν σπίτι και όχημα του δράστη οδήγησαν στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.



Αυτό αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου το πρωί της Δευτέρας στην αστυνομική Διεύθυνση Χανίων.

“Η συνδυαστική εξέταση των στοιχείων της εγκληματολογικής έρευνας, των ανακρίσεων οδήγησαν σε ένα αποδεικτικό πλαίσιο ” ανέφερε ο Ταξίαρχος- Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων κ. Κ. Νικολάου.

Σημείωσε πως η σορός της δολοφονημένης γυναίκας βρέθηκε μέσα σε σακούλες και δεμένη.