Χανιά: Οφειλές εκατοµµυρίων σε εργαζόµενους από πρώην συνεταιρισμούς

■ Πάνω από 10 χρόνια σε καθεστώς εκκαθάρισης οι ΕΑΣ Κυδωνίας – Κισσάµου και Αποκορώνου- Σφακίων

Στα 3.500.000 εκ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές προς 120 περίπου εργαζόµενους των πρώην “ΕΑΣ Κυδωνίας – Κισσάµου” και “ΕΑΣ Αποκορώνου – Σφακίων” που εδώ και πάνω από 10 χρόνια βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης!

Η διαδικασία εξόφλησης τους προχωράει µε βήµατα… χελώνας και ειδικά σε ότι αφορά την “ΕΑΣ Αποκορώνου – Σφακίων”, οι πιστώτριες τράπεζες έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ζητώντας να έχουν την “µερίδα του λέοντος” και να εξοφληθούν πρώτα για τα χρήµατα που είχαν δανείσει στην ΕΑΣ.

Η εξόφληση εργαζόµενων, τραπεζών, ασφαλιστικών ταµείων κα. γίνεται µε την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των πρώην ΕΑΣ, ενώ τα παραγωγικά τους τµήµατα (ελαιουργεία, συσκευαστήρια κα.) µεταβιβάστηκαν και λειτουργούνται µε επιτυχία από τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς που προέκυψαν ως διάδοχη κατάσταση.

Το µέλος στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Συνεταιριστικών Υπαλλήλων κ. Γιώργος Κορναράκης µιλώντας στα “Χ.ν.” τονίζει πως το ζήτηµα απασχολεί πολλούς εργαζόµενους των πρώην ΕΑΣ εδώ και χρόνια. «Με βάση το νόµο που είχε ψηφιστεί από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ οι εργαζόµενοι που δικαιούνταν να λάβουν πρώτα τις αποζηµιώσεις από την εκποίηση της περιουσίας των συνεταιρισµών πήγαν τελευταίοι στη λίστα καθώς έπρεπε να εξοφληθούν πρώτα τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία! Μετά από πιέσεις των εργαζοµένων στους συνεταιρισµούς έγινε µια νοµοθετική ερµηνεία µε βάση την οποία όσοι εργαζόµενοι είχαν απολυθεί πριν την ψήφιση του νόµου µπήκαν πάλι πρώτοι στη λίστα αυτών που έπρεπε να εξοφληθούν».

Όπως τονίζει ο κ. Κορναράκης το πρόβληµα δεν αφορά µόνο τα Χανιά αλλά και άλλες περιοχές της χώρας όπου υπήρξαν ανάλογα ζητήµατα σε τριτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις.

«Αυτό που γνωρίζουµε είναι ότι από τους δικηγόρους- εκκαθαριστές της περιουσίας των πρώην ΕΑΣ γίνεται µια προσπάθεια να πουληθούν εγκαταστάσεις τους. Είχε ναυαγήσει µια προσπάθεια που αφορούσε εγκαταστάσεις στην Κίσσαµο, της πρώην “ΕΑΣ Κυδωνίας- Κισσάµου”. Τώρα µαθαίνουµε ότι είναι σε εξέλιξη µια πώληση που αν ολοκληρωθεί οι συνάδελφοι της πρώην “ΕΑΣ Κυδωνίας- Κισσάµου” θα πληρωθούν σε ποσοστό 90%. Πριν από 2 χρόνια πήραν µια προκαταβολή µε βάση τις οφειλές απέναντι τους, µια προκαταβολή που καθυστέρησε αλλά τους έδωσε µια ανάσα» αναφέρει ο κ. Κορναράκης.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Αναφορικά µε τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς που συστήθηκαν όπως ο “Α.Σ. Χανίων” που διαχειρίζεται το ελαιουργείο στο Κολυµπάρι, το συσκευαστήριο στο Γεράνι και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις ο κ. Κορναράκης επισηµαίνει πως «οι συνεταιρισµοί αυτή τη στιγµή είναι καταφύγιο για τους αγρότες στις δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζουν. Γνωρίζουν ότι θα πάρουν τις καλύτερες τιµές στην αγορά για τα προϊόντα τους και η διαλογή των πορτοκαλιών, των αβοκάντο γίνεται προς όφελος του παραγωγού. Για αυτό και οι παραγωγοί φέρνουν τα προϊόντα τους σε εµάς, έχει αυξηθεί σηµαντικά ο κύκλος εργασιών µας, έχουν έλθει και πολλοί νέοι αγρότες σε πείσµα όσων ήθελαν να κλείσουν οι συνεταιρισµοί. Παράλληλα συνάδελφοι δεν έµειναν στο δρόµο, άνοιξαν νέες θέσεις εργασίας, προσλήφθηκε εργατικό προσωπικό, τεχνίτες, οικονοµολόγοι λειτουργεί ένας οργανισµός µε πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία».

Η ΠΡΩΗΝ ΕΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ – ΣΦΑΚΙΩΝ

Αναφορικά µε την πρώην “ΕΑΣ Αποκορώνου – Σφακίων” πωλήθηκαν πριν από µια διετία οι εγκαταστάσεις της στις Καλύβες, ενώ εκκρεµεί και η πώληση και άλλων ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνται για παραγωγικές δραστηριότητες. Ωστόσο οι εργαζόµενοι δεν έχουν πληρωθεί καθώς από τότε που ξεκίνησε η εκκαθάριση έχουν γίνει πολλαπλές αλλαγές στη νοµοθεσία. Όπως µας ανέφερε η εκκαθαρίστρια- δικηγόρος κ. Άρτεµις Παγκάλου οι εργαζόµενοι ζήτησαν να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα, αλλά η πιστώτρια τράπεζα προσέφυγε στα δικαστήρια διεκδικώντας ότι θα πρέπει να πληρωθεί αυτή πρώτα αφού οι σχετικοί πίνακες για τις οφειλές καταρτίσθηκαν µετά την ψήφιση του νόµου που ορίζει πως οι εργαζόµενοι είναι πίσω από τράπεζες και ασφαλιστικά ταµεία. Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο δικαίωσε εν µέρη την τράπεζα δίχως να απορρίπτει τελεσίδικα τις διεκδικήσεις των εργαζόµενων που προσέφυγαν σε δευτεροβάθµιο δικαστήριο που θα γίνει εντός του 2026.

Ωστόσο η δικαστική διαδικασία δύσκολα θα τελειώσει µε το δευτεροβάθµιο δικαστήριο καθώς εκτιµάτε πως αν η τράπεζα δεν δικαιωθεί θα προσφύγει στον Άρειο Πάγο!

Συνολικά οι οφειλές για τους 120 περίπου εργαζόµενους και των δύο πρώην συνεταιριστικών οργανώσεων “ΕΑΣ Κυδωνίας- Κισάµου” και “ΕΑΣ Αποκορώνου- Σφακίων” εκτιµάται ότι ανέρχεται στα 3.500.000 εκ. ευρώ.