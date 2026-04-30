menu
19.4 C
Chania
Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Οδοιπορικό από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Γιάννης Λυβιάκης
Με τρίτο σταθμό τον νομό Χανίων συνεχίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το οδοιπορικό του στην Περιφέρεια Κρήτης από 4 έως 8 Μαΐου 2026.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, και στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, του Συμφώνου που έχει υπογραφεί καθώς και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την καθοδήγηση και με την παιδαγωγική επιμέλεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα πραγματοποιήσει από τις 20 Απριλίου 2026 έως τις 20 Μαΐου 2026, οδοιπορικό σε όλους τους Νομούς της Κρήτης, με το σύνολο των εξειδικευμένων κινητών Μονάδων του και το επιστημονικό προσωπικό του.

Το οδοιπορικό υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Πού θα βρισκόμαστε
• 4 έως 8 Μαΐου 2026 | Δήμος Χανίων | Πρώην Στρατόπεδο Μαρκοπούλου
• 4 & 5 Μαΐου 2026 | Δήμος Πλατανιά | Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών & Δημοτικό Σχολείο Σκινέ Φουρνέ
• 6 & 7 Μαΐου 2026 | Δήμος Καντάνου Σελίνου | Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας, Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας
• 8 Μαΐου 2026 | Δήμος Αποκόρωνα | Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης

 3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Δωρεάν υπηρεσίες
• Διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης | Εκπαιδευτικά Προγράμματα (θεματικές: Ασφαλής και Δημιουργική Πλοήγηση στο Διαδίκτυο | Τεχνητή Νοημοσύνη | Τεχνολογία και Ψηφιακές Δεξιότητες | Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στον χώρο της τεχνολογίας)
• Προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε παιδιά
• Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη Παιδιών, Νέων και Οικογενειών που αντιμετωπίζουν πολύπλευρες δυσκολίες
• Δημιουργική απασχόληση

3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Πρόγραμμα δράσεων
Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Δηλώσεις συμμετοχής
Για να δηλώσετε συμμετοχή στις δωρεάν προσφερόμενες δράσεις, επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:
• Ψηφιακή φόρμα για όλες τις δράσεις: https://tinyurl.com/smilechania26
• E-mail (θέμα «Δράσεις στα Χανιά»):
◦ Για τη δράση της προληπτικής ιατρικής: ekanteraki@chania.gr, κοιν. kriti@hamogelo.gr
◦ Για τις υπόλοιπες δράσεις: odysseas@hamogelo.gr, kriti@hamogelo.gr
• Τηλέφωνα:
◦ Για τη δράση της προληπτικής ιατρικής: 2821341694 (Δήμος Χανίων, κα. Καντεράκη), 09.00 – 13:00
◦ Για τις υπόλοιπες δράσεις: 2810245162 ή 2103306140 (Το Χαμόγελο του Παιδιού), 09.00 – 17.00

 

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum