Χανιά: Οδοιπορικό από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Με τρίτο σταθμό τον νομό Χανίων συνεχίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το οδοιπορικό του στην Περιφέρεια Κρήτης από 4 έως 8 Μαΐου 2026.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, και στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, του Συμφώνου που έχει υπογραφεί καθώς και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την καθοδήγηση και με την παιδαγωγική επιμέλεια του Εργαστηρίου Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα πραγματοποιήσει από τις 20 Απριλίου 2026 έως τις 20 Μαΐου 2026, οδοιπορικό σε όλους τους Νομούς της Κρήτης, με το σύνολο των εξειδικευμένων κινητών Μονάδων του και το επιστημονικό προσωπικό του.

Το οδοιπορικό υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Πού θα βρισκόμαστε

• 4 έως 8 Μαΐου 2026 | Δήμος Χανίων | Πρώην Στρατόπεδο Μαρκοπούλου

• 4 & 5 Μαΐου 2026 | Δήμος Πλατανιά | Δημοτικό Σχολείο Βουκολιών & Δημοτικό Σχολείο Σκινέ Φουρνέ

• 6 & 7 Μαΐου 2026 | Δήμος Καντάνου Σελίνου | Δημοτικό Σχολείο Καντάνου, Δημοτικό Σχολείο Κουντούρας, Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας

• 8 Μαΐου 2026 | Δήμος Αποκόρωνα | Δημοτικό Σχολείο Γεωργιούπολης

3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Δωρεάν υπηρεσίες

• Διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης | Εκπαιδευτικά Προγράμματα (θεματικές: Ασφαλής και Δημιουργική Πλοήγηση στο Διαδίκτυο | Τεχνητή Νοημοσύνη | Τεχνολογία και Ψηφιακές Δεξιότητες | Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στον χώρο της τεχνολογίας)

• Προληπτικές ιατρικές και οδοντιατρικές εξετάσεις σε παιδιά

• Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών

• Ψυχοκοινωνική υποστήριξη Παιδιών, Νέων και Οικογενειών που αντιμετωπίζουν πολύπλευρες δυσκολίες

• Δημιουργική απασχόληση

3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Πρόγραμμα δράσεων

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

3ος Σταθμός οδοιπορικού | Νομός Χανίων | Δηλώσεις συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή στις δωρεάν προσφερόμενες δράσεις, επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

• Ψηφιακή φόρμα για όλες τις δράσεις: https://tinyurl.com/smilechania26

• E-mail (θέμα «Δράσεις στα Χανιά»):

◦ Για τη δράση της προληπτικής ιατρικής: ekanteraki@chania.gr, κοιν. kriti@hamogelo.gr

◦ Για τις υπόλοιπες δράσεις: odysseas@hamogelo.gr, kriti@hamogelo.gr

• Τηλέφωνα:

◦ Για τη δράση της προληπτικής ιατρικής: 2821341694 (Δήμος Χανίων, κα. Καντεράκη), 09.00 – 13:00

◦ Για τις υπόλοιπες δράσεις: 2810245162 ή 2103306140 (Το Χαμόγελο του Παιδιού), 09.00 – 17.00