Χανιά: Ο ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια στο λιμάνι της Σούδας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μέσω ανακοίνωσης «καταδικάζει την απαράδεκτη βία εναντίον των διαδηλωτών και τη σύλληψη δύο γυναικών εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας τους για την αφιξη του Ισραηλινου κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Σούδας».

Όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση «το κρουζιερόπλοιο δεν μεταφέρει τουρίστες αλλά στρατιώτες που είναι υπεύθυνοι για την γενοκτονία στη Γάζα και τον θάνατο 20000 παιδιών.

Απαιτούμε να αρθούν οι όποιες κατηγορίες εναντίον των εκπαιδευτικών.

Είμαστε αντίθετοι στην αστυνομική βία και χρήση χημικών εναντίον των πολιτών.

Καταδικάζουμε την υποστήριξη της Κυβέρνησης στην Κυβέρνηση του Ισραηλ που είναι υπευθυνη για την γενοκτονία στη Γάζα»