Χανιά: Ο Σύλλογος Εργαζομένων απαντά στη ΔΑΣ

Κάλεσμα στα νεοεκλεγμένα μέλη της ΔΑΣ ΟΤΑ στο σωματείο εργαζομένων Ν. Χανίων, «να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , έχοντας υπόψη τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που έχουν ανακύψει και απαιτούν επαγρύπνηση και στοχευμένες ενέργειες», απευθύνει με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων το οποίο απαντά «στη συνέντευξη τύπου της ΔΑΣ ΟΤΑ Ν. Χανίων».

«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι μέλη της ΔΑΣ ΟΤΑ Ν. Χανίων στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσαν , κατήγγειλαν «πραξικόπημα» εις βάρος τους , στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων», αναφέρει ο Σύλλογος, υποστηρίζει ότι «οι πραγματικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές» και προχωρά σε διευκρινίσεις όπως ότι «η διαδικασία ανασύνθεσης του Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων δεν είναι έκνομη ενέργεια, έγινε από την πλειοψηφία μελών του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό του σωματείου (άρθρο 16) επίσης δεν αποτελεί, ούτε αποτέλεσε , μια άκριτη ή αβασάνιστη διαδικασία , αλλά μετά από περίσκεψη και ερχόμενοι σε αδιέξοδο λόγω των συνθηκών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ( κακοδιαχείριση και απροθυμία συνεργασίας).

Κανένα από τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. δεν είναι αναντικατάστατο (ιδιαίτερα για τις θέσεις ευθύνης) και όλοι έχουμε εκλεγεί για να υπηρετήσουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα των συναδέλφων. Κανένα εκλεγμένο μέλος της ΔΑΣ ΟΤΑ στο Σύλλογο Εργαζομένων, δεν παροπλίστηκε από το Δ.Σ. και τα 11 προσφάτως εκλεγμένα μέλη συνεχίζουν να αποτελούν το διοικητικό όργανο που συνδιαλέγεται προτείνει και αποφασίζει για τα ζητήματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ Ν. Χανίων». Επίσης, υποστηρίζει ότι «το ζήτημα το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης κι επιδιώκεται να υποβαθμιστεί , είναι η μη έγκριση του Οικονομικού-Διοικητικού απολογισμού της απερχόμενης διοίκησης από τη Γενική συνέλευση του σωματείου. Έχοντας υπόψη το παραπάνω φέραμε τη μέγιστη ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους και την ίδια την υπόσταση του Συλλόγου Εργαζομένων, ως νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. να αναζητήσουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.

Έτσι μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 5/2026, διενεργήθηκε μετά από πολλές αναβολές λόγω απροθυμίας της απερχόμενης διοίκησης, λεπτομερής έλεγχος στην διαχείριση του προηγούμενου Δ.Σ., για τον οποίο ήταν ενήμερα συνεχώς και τα πέντε μέλη της παράταξης ΔΑΣ. Η Οικονομική Έκθεση που προέκυψε δημοσιοποιήθηκε ως οφείλαμε σε όλους τους συναδέλφους.

Σημειώνουμε ότι μέχρι τις εκλογές του Φεβρουαρίου δεν είχε δημοσιοποιηθεί καμία αναλυτική Οικονομική Έκθεση προς τους συναδέλφους , η δε αναφορά της απερχόμενης διοίκησης ότι «το θέμα έχει απαντηθεί προεκλογικά», αφορά ανυπόστατες διαβεβαιώσεις κι όχι συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία . Τα ζητήματα που προέκυψαν δεν έχουν μέχρι σήμερα διευκρινιστεί από την απερχόμενη διοίκηση , με αποτέλεσμα , η τυπική παράδοση-παραλαβή του ταμείου να παραμένει ανολοκλήρωτη. Η μη αποδοχή και παραδοχή ωστόσο ,από πλευράς των μελών της ΔΑΣ της δημοσιοποιημένης Οικονομικής έκθεσης και η επίσημη απάντηση που δόθηκε, η οποία περιορίστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας και συζήτησης του Δ.Σ. και δεν δημοσιοποιήθηκε στους συναδέλφους και η απαίτηση να αποδεχτούμε την διαπιστωμένη κακοδιαχείριση και τα οικονομικά ελλείμματα από μέρους τους, χωρίς καμία έμπρακτη κίνηση αυτοκριτικής, οδήγησε την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρόταση ανασύνθεσης που έλαβε χώρα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 16/06/2026».