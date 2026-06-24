menu
29 C
Chania
Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Ο Σύλλογος Εργαζομένων απαντά στη ΔΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Κάλεσμα στα νεοεκλεγμένα μέλη της ΔΑΣ ΟΤΑ στο σωματείο εργαζομένων Ν. Χανίων, «να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , έχοντας υπόψη τα σοβαρά εργασιακά ζητήματα που έχουν ανακύψει και απαιτούν επαγρύπνηση και στοχευμένες ενέργειες», απευθύνει με ανακοίνωσή του το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων το οποίο απαντά «στη συνέντευξη τύπου της ΔΑΣ ΟΤΑ Ν. Χανίων».

«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι μέλη της ΔΑΣ ΟΤΑ Ν. Χανίων στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έδωσαν , κατήγγειλαν «πραξικόπημα» εις βάρος τους , στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων», αναφέρει ο Σύλλογος, υποστηρίζει ότι «οι πραγματικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές» και προχωρά σε διευκρινίσεις όπως ότι «η διαδικασία ανασύνθεσης του Δ.Σ. του σωματείου εργαζομένων δεν είναι έκνομη ενέργεια, έγινε από την πλειοψηφία μελών του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Καταστατικό του σωματείου (άρθρο 16) επίσης δεν αποτελεί, ούτε αποτέλεσε , μια άκριτη ή αβασάνιστη διαδικασία , αλλά μετά από περίσκεψη και ερχόμενοι σε αδιέξοδο λόγω των συνθηκών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ( κακοδιαχείριση και απροθυμία συνεργασίας).

Κανένα από τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. δεν είναι αναντικατάστατο (ιδιαίτερα για τις θέσεις ευθύνης) και όλοι έχουμε εκλεγεί για να υπηρετήσουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα των συναδέλφων. Κανένα εκλεγμένο μέλος της ΔΑΣ ΟΤΑ στο Σύλλογο Εργαζομένων, δεν παροπλίστηκε από το Δ.Σ. και τα 11 προσφάτως εκλεγμένα μέλη συνεχίζουν να αποτελούν το διοικητικό όργανο που συνδιαλέγεται προτείνει και αποφασίζει για τα ζητήματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ Ν. Χανίων». Επίσης, υποστηρίζει ότι «το ζήτημα το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της εξέλιξης κι επιδιώκεται να υποβαθμιστεί , είναι η μη έγκριση του Οικονομικού-Διοικητικού απολογισμού της απερχόμενης διοίκησης από τη Γενική συνέλευση του σωματείου. Έχοντας υπόψη το παραπάνω φέραμε τη μέγιστη ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους και την ίδια την υπόσταση του Συλλόγου Εργαζομένων, ως  νεοεκλεγέντα  μέλη του Δ.Σ. να αναζητήσουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.

Έτσι μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 5/2026, διενεργήθηκε μετά από πολλές αναβολές λόγω απροθυμίας της απερχόμενης διοίκησης, λεπτομερής έλεγχος στην διαχείριση του προηγούμενου Δ.Σ., για τον οποίο ήταν ενήμερα συνεχώς και τα πέντε μέλη της παράταξης  ΔΑΣ. Η Οικονομική Έκθεση που προέκυψε δημοσιοποιήθηκε ως οφείλαμε σε όλους τους συναδέλφους.

Σημειώνουμε ότι μέχρι τις εκλογές του Φεβρουαρίου δεν είχε δημοσιοποιηθεί καμία αναλυτική Οικονομική Έκθεση προς τους συναδέλφους , η δε αναφορά της απερχόμενης διοίκησης ότι «το θέμα έχει απαντηθεί προεκλογικά», αφορά ανυπόστατες διαβεβαιώσεις κι όχι συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία . Τα ζητήματα που προέκυψαν δεν έχουν μέχρι σήμερα διευκρινιστεί από την απερχόμενη διοίκηση , με αποτέλεσμα , η τυπική παράδοση-παραλαβή του ταμείου να παραμένει  ανολοκλήρωτη. Η μη αποδοχή και παραδοχή ωστόσο ,από πλευράς των μελών της ΔΑΣ της δημοσιοποιημένης Οικονομικής  έκθεσης και η επίσημη απάντηση που δόθηκε,  η οποία περιορίστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας και συζήτησης του Δ.Σ. και δεν δημοσιοποιήθηκε στους συναδέλφους και η απαίτηση να αποδεχτούμε την διαπιστωμένη κακοδιαχείριση και τα οικονομικά ελλείμματα από μέρους τους, χωρίς καμία έμπρακτη κίνηση αυτοκριτικής, οδήγησε την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην πρόταση ανασύνθεσης που έλαβε χώρα στην πρόσφατη συνεδρίαση  του Δ.Σ. την Τρίτη  16/06/2026».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum