Χανιά: Ο εμβολιασμός συνδέεται με τη μείωση των λοιμωδών νοσημάτων

Η σοβαρή μείωση των λοιμωδών νοσημάτων εδώ και δεκαετίες συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα του εμβολιασμού . Αυτό, μεταξύ άλλων, επισημάνθηκε στην ημερίδα του “Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων” με θέμα το “Ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ενηλίκων” .

Όπως επεσήμαναν οι εισηγητές στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, ο εμβολιασμός των ενηλίκων μπορεί να γίνεται και στα φαρμακεία για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου αριθμού νοσημάτων. Ειδικά για τη γρίπη, αναφέρθηκε πως υπάρχουν 3,5 εκ. εμβόλια σε όλη τη χώρα.