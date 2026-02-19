«Νότια Γη» – Συνεχίζονται οι παραστάσεις στα Χανιά

Η θεατρική παράσταση «Νότια Γη» σε κείμενο και σκηνοθεσία Άρη Νινίκα παρουσιάζεται έως τις 8 Μαρτίου, κάθε Σάββατο (στις 21:00) και Κυριακή (στις 19:30, απογευματινή) στη σκηνή Theatre 73100 (Ιονίου Πελάγους 8 – πίσω από Χαλκιαδάκη max, λεωφόρος Κ. Καραμανλή). Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Ιώ Ασηθιανάκη και Φανή Γεωργακάκη, ενώ τη μουσική έχει γράψει η Αναστασία Γιαμούζη.

Στο σημείωμα της παράστασης αναφέρεται για το έργο: « Κάπου στον Ανταρκτικό κύκλο, δύο γυναίκες, μέλη μιας επιστημονικής αποστολής, έχουν απομείνει μόνες στο εργαστήριό τους, χάνοντας οποιαδήποτε επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Έναν κόσμο ο οποίος σε λίγο θα πάψει να υπάρχει όπως τον ξέρανε. Ζούμε σε καταιγιστικούς ρυθμούς. Υπάρχει ένας φόβος πως αν σταματήσουμε για μια στιγμή θα σταματήσουμε για πάντα. Οι αισθήσεις μας, από την άλλη, οξύνονται στην ησυχία, στη σιωπή, στις στιγμές αυτές που αφήνουμε το σώμα στη βαρύτητα και εκείνο αναπνέει. Εν προκειμένω, στο έργο αυτό, η ησυχία εγκυμονεί ένα τέλος. Ένα τέλος και έναν τόπο. Σε αυτόν τον τόπο έρχονται οι μνήμες, οι αγκαλιές, τα τηλεφωνήματα, ο Έλβις, τα αν και τα θα. Θέλει ησυχία η τρυφερότητα για να γεννηθεί. Και ας είναι και για λίγο. Και αυτό αξίζει μια πρόποση».

Τιμή εισιτηρίου: 15 και 12 ευρώ (μειωμένο)

Tηλ. κρατήσεων: 6979733357