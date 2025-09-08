Χανιά: Νέος γύρος απολογιών για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης

Για τις κατηγορίες του εκβιασμού, της δωροδοκίας υπαλλήλων, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία θα οδηγηθούν αύριο Τρίτη το πρωί να απολογηθούν σε εισαγγελέα και ανακριτή Χανίων, τα δύο αδέλφια επιχειρηματίες, που κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση της “Εγκληματικής οργάνωσης” στα Χανιά.

Πιο συγκεκριμένα:

• Ο μεγαλύτερος εκ των αδελφών ηλικίας 57 ετών κατηγορείται για: “Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”, “Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία”, “Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”, “Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”, “«Πρόληψη και καταστολή της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”.

• Ο δεύτερος αδελφός ηλικίας 47 ετών κατηγορείται για “Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”, “Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία”,”Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση”, “Πρόληψη και καταστολή της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τους συνηγόρους τους τα δύο αδέλφια δεν κρίθηκαν προφυλακιστέα για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία απολογήθηκαν την Παρασκευή και αν δεν είχαν τις δεύτερες κατηγορίες θα είχαν αποφυλακιστεί.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των εκβιασμών στο κατηγορητήριο βρίσκονται άλλα τέσσερα άτομα, οι οποίοι δεν κρατούνται, και εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές αν τους ασκηθούν διώξεις.

Ειδικότερα:

• Ένα 40χρονος Αλβανικής καταγωγής άνδρας που ζει μόνιμα στα Χανιά με τις κατηγορίες

“Εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία” και “ Δωροδοκία Υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία”.

• Ένας 49χρονος Χανιώτης δικηγόρος για “Απόπειρα Απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ”.

• Ένας επίσκοπος ηλικίας 46 ετών με κατηγορίες για “Ηθική αυτουργία σε Εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση”, “Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση”, “Απιστία στρεφόμενη κατά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ”

• Μια γυναίκα 51 ετών για “Απόπειρα δωροδοκίας σε υπάλληλο”.