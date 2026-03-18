Χανιά: Νέοι και ρευματικά νοσήματα – Που οφείλεται ο μυοσκελετικός πόνος

Ποιο είναι το συχνότερο ρευματικό νόσημα στους νέους; Πού οφείλονται οι μυοσκελετικοί πόνοι στα παιδιά;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δόθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην ενημερωτική εκδήλωση για τη Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, την οποία διοργάνωσε στη συνεδριακή αίθουσα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Συλλόγου για την ενημέρωση κοινού και με αφορμή την 18η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Ρευματικών Νοσημάτων, που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τις ρευματικές παθήσεις που επηρεάζουν παιδιά και εφήβους.

Oμιλητές ήταν η Eιρήνη Ποντικάκη, ρευματολόγος με εξειδίκευση στην παιδορευματολογία, πρώην επιμελήτρια Α΄ στην Κλινική παιδορευματολογίας Universita degli Studi di Milano, εντεταλμένη καθηγήτρια Ρευματολογίας, και ο Χαράλαμπος Κωνσταντουλάκης, χειρουργός ορθοπεδικός, πρώην Διευθυντής ΕΣΥ, εξειδικευμένος στην ορθοπεδική Παίδων.

Ειδικότερα, η κα Ποντικάκη, μιλώντας στους δημοσιογράφους, σημείωσε ότι από τα νεανικά ρευματικά νοσήματα, πιο συχνό είναι «η νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα. Δεν είναι μία ασθένεια, είναι ένα σύνδρομο. Είναι έξι διαφορετικές κατηγορίες που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδιά παιδιατρικής, εφηβικής ηλικίας, μέχρι τα 18».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πρόσθεσε: «Η επιδημιολογία μας λέει ότι ασθενούν 1 έως 2 παιδιά ανά 100.000 ανά έτος. Στη Μεσόγειο η διάγνωση γίνεται περισσότερο γύρω στην ηλικία των 3,5 ετών. Η αιτία της νόσου είναι άγνωστη. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο συνδέεται με γενετική προδιάθεση και το οποίο πυροδοτείται από κάποια λοίμωξη, παραδείγματος χάρη του αναπνευστικού ή από κάποιο εμβόλιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταδικάζουμε τα εμβόλια. Τα εμβόλια γίνονται, πρέπει να γίνονται. Κάποια από αυτά μπορούν και να πυροδοτήσουν σε ένα γενετικά προδιατεθειμένο άτομο την εμφάνιση της νόσου. Επίσης και του στρες».

Η κα Ποντικάκη πρόσθεσε ότι «η καλύτερη πρόληψη είναι η έγκαιρη διάγνωση» και υπογράμμισε: «Το καθήκον ενός γονέα είναι να απευθυνθεί κατευθείαν στον παιδίατρό του. Ο παιδίατρός του είναι ενημερωμένος».

Ο ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ

«Μυοσκελετικός πόνος στην παιδική & εφηβική ηλικία. Διαγνωστική προσέγγιση και ανάλογη αντιμετώπιση», ήταν το θέμα της ομιλίας του Χαράλαμπου Κωνσταντουλάκη.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο κ. Κωνσταντουλάκης εξήγησε ότι «πιο συνηθισμένοι είναι είτε πόνοι κατά την πολύ γρήγορη ανάπτυξη, είτε πόνοι στον αθλητισμό, είτε πόνοι που μπορεί να κρύβουν μια μόλυνση, έναν όγκο ή μία παραμόρφωση στον σκελετό. Αυτά ευτυχώς είναι πολύ σπάνια. Τα πιο συνήθη είναι ο πόνος από τη γρήγορη ανάπτυξη του παιδιού, αλλά πολύ πιο συχνός πια είναι ο πόνος από υπερβολές που γίνονται στον αθλητισμό. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά μας έχουν φτάσει να μην παίζουν έξω, αλλά να αντικαταστήσουν το παιχνίδι και τη φυσιολογική ανάπτυξη με μια δραστηριότητα που, επειδή δεν είναι πολύ συχνή, προσπαθούν να καλύψουν όλο τον χρόνο τους μέσα σε μία ή δύο ώρες προπόνησης. Οπότε μπορεί να γίνουν υπερβολές».

Για το πως μπορεί να γίνει πρόληψη, απάντησε:

«Χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και καλύτερο ζέσταμα στο παιχνίδι και να μη θεωρούμε όλοι ότι τα παιδιά μας είναι πρωταθλητές. Δεν είναι δυνατόν τα Χανιά να βγάζουν 1.000 πρωταθλητές τον χρόνο· θα βγάλουν έναν-δύο. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι να προσέξουμε κάποια σημεία τα οποία δεν είναι φυσιολογικά στον παιδικό πόνο, όπως είναι ο επίμονος πόνος το βράδυ, ο πόνος που συνοδεύεται από έντονο πυρετό ή ο πόνος που γίνεται χρόνιος και δεν αντιμετωπίζεται με τα συνήθη φάρμακα. Αυτά θέλουν διερεύνηση για την απίθανη περίπτωση ενός όγκου ή μιας αιματολογικής πάθησης. Αυτά είναι σαφώς πιο σημαντικά, αλλά ευτυχώς πολύ πιο σπάνια».

Χαιρετισμό έκανε η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ρευματοπαθών, Ελπίδα Τσουρλιδάκη, η οποία σε δηλώσεις της εξήγησε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των γονέων, ώστε να αναγνωρίζουν εγκαίρως τα συμπτώματα στα παιδιά τους ενώ υπογράμμισε την παρουσία παιδορευματολόγων στην Κρήτη που διευκολύνει τη διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση της νόσου.