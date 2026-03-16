Χανιά: Νέο αντιπολεμικό συλλαλητήριο – Κινητοποίηση φοιτητών εστίας στο Πολυτεχνείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τη συμμετοχή του σε αντιπολεμικό μαθητικό-φοιτητικό συλλαλητήριο την Τρίτη 17/3 στις 10:00 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς ανακοίνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «την Πέμπτη 12/3 πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στην πρυτανεία του ιδρύματος από τον Φοιτητικό Σύλλογο Εστιών στο πλαίσιο της ημέρας δράσης ενάντια στον πόλεμο και στην πολεμική εμπλοκή».

Ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστιών σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «τα σύννεφα του πολέμου, δεν έχουν φτάσει απλώς στην γειτονιά μας, είναι πάνω από το σπίτι μας!» και ότι ζήτησε να μην υπάρχει καμία συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης με το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ και εταιρείες «που στηρίζουν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις», και «να ακυρωθεί η συνεργασία με το ΚΕΝΑΠ του ΝΑΤΟ, για την οποία οι πρυτανικές αρχές αρνούνται ακόμα και να δημοσιεύσουν τι περιλαμβάνει». Ο Σύλλογος Εστιών προσθέτει ότι «ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπερασπίστηκε τη συνεργασία του ιδρύματος με το ΚΕΝΑΠ» και ότι «μετά την συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε πορεία εντός του ιδρύματος» ενώ καλεί σε αντιπολεμικό μαθητικό-φοιτητικό συλλαλητήριο την Τρίτη 17/3 στις 10:00 στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.
Επίσης, ανακοίνωσε τη συμμετοχή του σε σύσκεψη φορέων που καλείτε από το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 17/3 στις 19:00 στο ΕΚΧ και στην παγκρήτια σύσκεψη φορέων την Κυριακή 22/3 στις 12:00 στο ΕΚΧ

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

