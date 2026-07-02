Χανιά: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από τροχαίο

Δεν τα κατάφερε, ο ηλικιωμένος άντρας ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο στα Χανιά και συγκεκριμένα στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.
Ο άτυχος 83χρονος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.
Δεν τα κατάφερε, ο ηλικιωμένος άντρας ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο στα Χανιά και συγκεκριμένα στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.
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