Χανιά: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από τροχαίο

Δεν τα κατάφερε, ο ηλικιωμένος άντρας ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο στα Χανιά και συγκεκριμένα στην οδό Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.

Ο άτυχος 83χρονος, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.