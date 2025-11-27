menu
21.4 C
Chania
Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Νέες υπηρεσίες υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και των συγγενών τους

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Νέες υπηρεσίες υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, από ναρκωτικά, αλκοόλ και τζόγο και των συγγενών τους, ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι πρόγραμμα απεξάρτησης του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2001 και δραστηριοποιείται στην πόλη των Χανίων από το 2012. Λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία του ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Φοίβος Ζαφειρίδης, Ψυχίατρος, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη (ενηλίκων) ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ζήτημα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ ή/και τυχερά παιχνίδια, καθώς και του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς υποκατάστατα και τα ραντεβού κλείνονται άμεσα.
Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει εμπλουτίσει τη μεθοδολογία υποστήριξης, βασιζόμενο στις νέες ανάγκες που αναδύονται στο πεδίο της εξάρτησης. Πλάι στο «κλασσικό» προφίλ των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, ανθρώπων δηλαδή με σημαντική επιβάρυνση και σοβαρά ελλείμματα εξαιτίας των καταχρηστικών συμπεριφορών, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ανθρώπων που, ενώ αντιμετωπίζουν ζητήματα εξάρτησης, διατηρούν παράλληλα έναν βαθμό λειτουργικότητας σε βασικούς τομείς της ζωής τους και έχουν σημαντικό αναρρωτικό κεφάλαιο (κοινωνικά δίκτυα, εκπαίδευση, εργασία).

Σε αυτό το πλαίσιο το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει αναπτύξει το Ανοιχτό Υποστηρικτικό Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ήπιας παρέμβασης και βραχείας διάρκειας (8 – 10 μηνών) που έχει ως στόχο να υποστηρίξει ανθρώπους που ενώ αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης, διατηρούν ένα επίπεδο λειτουργικότητας στη ζωής τους. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η διακοπή της χρήσης και η αλλαγή του τρόπου ζωής μέσα από την αλληλοϋποστήριξη και την εκπαίδευση σε πρακτικές αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και στην υπαρξιακή προσέγγιση της εξάρτησης. Η τελική φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την υποστήριξη και εκπαίδευση των ατόμων, ώστε να συγκροτήσουν/συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας.

Οι συγκεκριμένες ομάδες αυτοβοήθειας βασίζονται στις αρχές και τη μεθοδολογία του προγράμματος. Η δομή του Ανοιχτού Υποστηρικτικού Προγράμματος έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την συμμετοχή ανθρώπων, χωρίς να διαταράσσονται οι όποιες επαγγελματικές/οικογενειακές υποχρεώσεις τους.

Επίσης το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας λειτουργεί ένα αντίστοιχο Πρόγραμμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Οικογενειών και Σημαντικών Άλλων Ανθρώπων με Πρόβλημα Εξάρτησης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη και εκπαίδευση τόσο σε γονείς/συγγενείς που οι οικείοι τους παρακολουθούν το πρόγραμμα αλλά και σε αυτούς που οι οικείοι τους δεν εντάσσονται στις δράσεις του προγράμματος. Στόχος του προγράμματος στήριξης οικογενειών και σημαντικών άλλων είναι να παρέχει επαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση για την φύση του προβλήματος της εξάρτησης και το ρόλο της οικογένειας και του συγγενικού περιβάλλοντος στην αντιμετώπισή της, καθώς και την δυνατότητα να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε μια ομάδα αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας γονέων/συγγενών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων Γεωργίου Αλέξανδρο στο τηλέφωνο: 2821023432.
*Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων βρίσκεται στην οδό Τσουδερών 73, στην παλιά πόλη των Χανίων και λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 16:00. Ε:chania@selfhelp.gr»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum