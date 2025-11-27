Χανιά: Νέες υπηρεσίες υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης και των συγγενών τους

Νέες υπηρεσίες υποστήριξης ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, από ναρκωτικά, αλκοόλ και τζόγο και των συγγενών τους, ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας είναι πρόγραμμα απεξάρτησης του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2001 και δραστηριοποιείται στην πόλη των Χανίων από το 2012. Λειτουργεί με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία του ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Φοίβος Ζαφειρίδης, Ψυχίατρος, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη (ενηλίκων) ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ζήτημα εξάρτησης από ναρκωτικά, αλκοόλ ή/και τυχερά παιχνίδια, καθώς και του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς υποκατάστατα και τα ραντεβού κλείνονται άμεσα.

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει εμπλουτίσει τη μεθοδολογία υποστήριξης, βασιζόμενο στις νέες ανάγκες που αναδύονται στο πεδίο της εξάρτησης. Πλάι στο «κλασσικό» προφίλ των ανθρώπων με πρόβλημα εξάρτησης, ανθρώπων δηλαδή με σημαντική επιβάρυνση και σοβαρά ελλείμματα εξαιτίας των καταχρηστικών συμπεριφορών, αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των ανθρώπων που, ενώ αντιμετωπίζουν ζητήματα εξάρτησης, διατηρούν παράλληλα έναν βαθμό λειτουργικότητας σε βασικούς τομείς της ζωής τους και έχουν σημαντικό αναρρωτικό κεφάλαιο (κοινωνικά δίκτυα, εκπαίδευση, εργασία).

Σε αυτό το πλαίσιο το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει αναπτύξει το Ανοιχτό Υποστηρικτικό Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα ήπιας παρέμβασης και βραχείας διάρκειας (8 – 10 μηνών) που έχει ως στόχο να υποστηρίξει ανθρώπους που ενώ αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης, διατηρούν ένα επίπεδο λειτουργικότητας στη ζωής τους. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η διακοπή της χρήσης και η αλλαγή του τρόπου ζωής μέσα από την αλληλοϋποστήριξη και την εκπαίδευση σε πρακτικές αυτοβοήθειας/ αλληλοβοήθειας και στην υπαρξιακή προσέγγιση της εξάρτησης. Η τελική φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την υποστήριξη και εκπαίδευση των ατόμων, ώστε να συγκροτήσουν/συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας.

Οι συγκεκριμένες ομάδες αυτοβοήθειας βασίζονται στις αρχές και τη μεθοδολογία του προγράμματος. Η δομή του Ανοιχτού Υποστηρικτικού Προγράμματος έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την συμμετοχή ανθρώπων, χωρίς να διαταράσσονται οι όποιες επαγγελματικές/οικογενειακές υποχρεώσεις τους.

Επίσης το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας λειτουργεί ένα αντίστοιχο Πρόγραμμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Οικογενειών και Σημαντικών Άλλων Ανθρώπων με Πρόβλημα Εξάρτησης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη και εκπαίδευση τόσο σε γονείς/συγγενείς που οι οικείοι τους παρακολουθούν το πρόγραμμα αλλά και σε αυτούς που οι οικείοι τους δεν εντάσσονται στις δράσεις του προγράμματος. Στόχος του προγράμματος στήριξης οικογενειών και σημαντικών άλλων είναι να παρέχει επαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση για την φύση του προβλήματος της εξάρτησης και το ρόλο της οικογένειας και του συγγενικού περιβάλλοντος στην αντιμετώπισή της, καθώς και την δυνατότητα να δημιουργήσουν και να συμμετέχουν σε μια ομάδα αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας γονέων/συγγενών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων Γεωργίου Αλέξανδρο στο τηλέφωνο: 2821023432.

*Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Χανίων βρίσκεται στην οδό Τσουδερών 73, στην παλιά πόλη των Χανίων και λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 16:00. Ε:chania@selfhelp.gr»