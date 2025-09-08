menu
Πολιτισμός

Χανιά: Νέες δυνατότητες συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μονά Ζυγά. Μιλώντας για αξίες μέσω της τέχνης»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων και την Τράπεζα της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο έντονο ενδιαφέρον των σχολικών μονάδων, ανακοινώνει δύο νέες δυνατότητες συμμετοχής στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μονά Ζυγά. Μιλώντας για αξίες μέσω της τέχνης»:

1. Νέο ωράριο: πέρα από την ώρα 10:00 – 11:30, προστίθεται και δεύτερη ζώνη, 11:45 – 13:00, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα τμήματα να συμμετάσχουν.
2. Διεύρυνση συμμετοχής: το πρόγραμμα ανοίγει πλέον και για τις τάξεις Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρότερους μαθητές να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της τέχνης και τις διαχρονικές αξίες, που αυτή αναδεικνύει.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Διαδρομές στην Τέχνη. Έργα από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος», σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης, Χάρις Κανελλοπούλου, και έχει την επιμέλεια της εκπαιδευτικού – συγγραφέως Άννας Νεμπαυλάκη, ειδικής συνεργάτιδας του Δήμου Χανίων σε θέματα παιδείας.
Η εμπειρία περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες, δημιουργικό διάλογο, εικαστική έκφραση και το ειδικά σχεδιασμένο βιβλίο, που διανέμεται σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές.

Χώρος: Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων
Ημέρες: Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη
Ώρες: 10:00 – 11:30 & 11:45 – 13:00
Συμμετοχή: Τμήματα σχολείων (έως 25 παιδιά) από Γ΄ Δημοτικού έως και Α΄ Λυκείου.
Για δηλώσεις συμμετοχής, τα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων: 2821341680.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας»

