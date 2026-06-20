Χανιά: Νέες ασφαλτοστρώσεις

Με εργασίες ασφαλτόστρωσης που ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα, ολοκληρώνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, το «μεγάλο έργο ανάπλασης τριάντα οικοδομικών τετραγώνων στο οικιστικό κέντρο».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για την «τελευταία φάση μιας συνολικής παρέμβασης, που αναβαθμίζει τον δημόσιο χώρο και το οδικό δίκτυο μιας ολόκληρης περιοχής της πόλης». Επίσης γίνεται λόγος για «ολοκλήρωση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος», που «διασφαλίζει την επίτευξη των οροσήμων και των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το οποίο χρηματοδοτείται το έργο».

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στις παρακάτω οδούς: Σταυριανού Πολέντα, στο τμήμα από την οδό Μ. Μπότσαρη έως την οδό Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα από την οδό Στ. Πολέντα έως την οδό Μανουσογιαννάκηδων Γεωργίου Ξέπαπα, στο τμήμα από την οδό Λουτρoύ έως την οδό Μάρκου Μπότσαρη Λουτρού, στο τμήμα από την οδό Γ. Ξέπαπα έως την οδό Μάξ. Μαργουνίου Μάξιμου Μαργουνίου, στο τμήμα από την οδό Κυδωνίας έως την οδό Μ. Μπότσαρη Ιωνίας, στο τμήμα από την οδό Μάξ. Μαργουνίου έως την οδό Μανουσογιαννάκηδων Σμύρνης, στο τμήμα από την οδό Μάξ. Μαργουνίου έως την οδό Μανουσογιαννάκηδων Οι εργασίες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 από την οδό Λουτρού και υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, ολοκληρώνοντας το σύνολο των παρεμβάσεων του έργου. Με την ανακοίνωση, «ο Δήμος Χανίων ευχαριστεί εκ των προτέρων τους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια των εργασιών».