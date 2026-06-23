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Χανιά: Νέα ζωή για ενήλικους μέσα από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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«Μέσα από τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας… ξαναγεννηθήκαμε», δηλώνουν συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μητέρες, παππούδες, άνθρωποι διαφόρων ηλικιών που φοιτούν στα ΣΔΕ Χανίων, Πλατανιά και Κισσάμου.

Από αριστερά, Γ. Καρτάκης (ΣΔΕ Πλατανιά), Α. Λεβεντάκης (ΣΔΕ Πλατανιά), Ο. Τσούρνα (ΣΔΕ Χανίων) B. Ousmane ( ΣΔΕ Κισάμου) μίλησαν στα “Χ.ν.” για τα μαθήματα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι μαθητές χθες το απόγευμα στο “Πνευματικό Κέντρο” παρουσίασαν ένα μέρος της δουλειάς που κάνουν στα σχολεία τους μέσα από τις εργασίες και ορισμένοι εξ’ αυτών μίλησαν στα “Χ.ν.” για την εμπειρία που βιώνουν από την επιστροφή τους στις σχολικές αίθουσες.
Στα 60 της η κ. Όλγα Τσούρνα αποφοιτά από το Β΄ Κύκλο του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων μας εξηγεί πως «άφησα το σχολείο σε πολύ μικρή ηλικία, οπότε όταν έμαθα για το ΣΔΕ σε μια παρέα πήρα την απόφαση να εγγραφώ! Αν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία ; Επειδή είμαι συνταξιούχος είχα πολύ ελεύθερο χρόνο ώστε να παρακολουθώ οι άλλοι συμμαθητές και συμμαθήτριες όμως έκαναν μεγάλο αγώνα μετά τη δουλειά τους να έλθουν στο σχολείο». Η κ. Όλγα μιλάει με ενθουσιασμό για το κλίμα στο σχολείο. «Δεν υπάρχουν λέξεις! Το ΣΔΕ έδωσε νόημα στο “Ποτέ δεν είναι αργά” ! Από τον διευθυντή, όλους τους καθηγητές είναι άψογοι, κάνουν πραγματικό μάθημα, δεν “παίζουν” μαζί μας, μας δίνουν το καλύτερο εαυτό τους. Μακάρι να με άφηναν στην ίδια τάξη για να συνεχίσω στο ΣΔΕ» λέει καθώς ετοιμάζεται να συνεχίσει και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ.
«Είχα σταματήσει από την Α΄ Γυμνασίου λόγω βοήθειας που χρειάζονταν οι γονείς μου και πάντα είχα στο μυαλό μου κάποια στιγμή να το συνεχίσω, έτσι το αποφάσισα στα 62» μας επισημαίνει ο κ. Αντώνης Λεβεντάκης από το ΣΔΕ Πλατανιά. Συνεχίζοντας την αφήγηση του τονίζει πως «βρήκα αξιόλογους συμμαθητές και καθηγητές, γίναμε γρήγορα όλοι μια οικογένεια και προσπάθησα όσο μπορούσα να μην κάνω απουσίες γιατί ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα». Ο ίδιος σε κάποιον που έχει αναστολή να εγγραφεί στο ΣΔΕ θα έλεγε «να μην το σκεφτεί καθόλου, να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα δεν θα το μετανιώσει καθόλου!».
Μετανάστης στην Ελλάδα από το 2008 ο Bah Ousmane από τη Γουινέα, ζει και εργάζεται στην Κίσσμο, φοιτά στο ΣΔΕ Κισάμου. «Άκουσα για το σχολείο και ενθουσιάστηκα γιατί στην πατρίδα μου δεν πήγα σχολείο όπως πρέπει, εδώ όταν ήλθα δεν είχα χαρτιά για να συνεχίσω και ευτυχώς οι δάσκαλοι με βοήθησαν πάρα πολύ και συνέχισα. Στο σχολείο είναι πάρα πολύ καλά οι καθηγητές είναι κοντά μας. Έμαθα να μιλάω Ελληνικά όχι πολύ καλά αλλά σίγουρα καλύτερα από πριν και ξέρω πια να διαβάζω και πήρα και άλλες γνώσεις» είναι τα λόγια του Bah, που θέλει να συνεχίσει.
Μαθητής στο ΣΔΕ Πλατανιά ο κ. Κώστας Καρτάκης επέστρεψε στα θρανία «για την εμπειρία, αν και δεν το αποκλείω να συνεχίσω τις σπουδές. Το περιβάλλον είναι υπέροχο, οι καθηγητές μας κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν, δίνουν όλο τον εαυτό τους». Ο κ. Κώστας είναι εντυπωσιασμένος από την μεταδοτικότητα της γνώσης και τον τρόπο που εμπνέονται οι μαθητές να συνεχίσουν την προσπάθεια τους και τονίζει πως «οι δικοί μου άνθρωποι με στήριξαν πολύ, ενθουσιάστηκαν από την απόφαση μου, τα παιδιά μου με ενθάρρυνα, η γυναίκα μου ήταν αρωγός και συμμέτοχος στο όλο εγχείρημα και με στήριξε ψυχολογικά».

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