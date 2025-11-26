Χανιά: Νέα ιατροδικαστική εξέταση στον Γιάννη για την υπόθεση βιασμού- Διακόπηκε η δίκη

Νεα ιατροδικαστική εξέταση στον Γιάννη για να διευκρινιστεί εκ νέου αν υπήρξε βιασμός αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά.

Συγκεκριμενα η εισαγγελέας έδρας πρότεινε την πραγματοποίηση νέας ιατροδικαστικής έρευνας μετά την κατάθεση ιδιώτη ιατροδικαστή της υπερασπισης που αμφισβήτησε το πόρισμα του ιατροδικαστή Χανιων. Σύμφωνοι δήλωσαν και οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμενων.

Το δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτη την εισαγγελική πρόταση, και να γίνει άμεσα η εξέταση του παιδιού από την ιατροδικαστική υπηρεσία Ηρακλειου προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι θύμα κατ’ εξακολούθηση βιασμού από το 2017-2021 και να κληθεί ως μάρτυρας ο ιατροδικαστής Χανίων . Διέκοψε τη συνεδρίαση του δε για τη Δευτέρα 15/12.