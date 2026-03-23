Χανιά: «Μπουάτ» στο ΤΗΕΑΤRE 73100

Γιάννης Λυβιάκης
Βραδιές “Μπουάτ” με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου θα πραγματοποιηθούν στο THEATRE 73100 στα Χανιά (Ιονίου Πελάγους 8) τις εξής ημερομηνίες: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή  27,28,29 Μαρτίου και 3,4,5 Απριλίου.

Οι ώρες έναρξης είναι: Παρασκευή και Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 20.00.

Σύλληψη- Καλλιτεχνική επιμέλεια: Ιώ Ασηθιανάκη
Τραγούδι- Αφήγηση: Ιώ Ασηθιανάκη, Όλγα Θεοφανοπούλου
Μουσικοί επί σκηνής: Αναστασία Γιαμούζη, Κώστας Παντέλης
Φωτογραφίες: Μιχάλης Γοναλάκης
Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Βασίλης Πιτσώνης

Σε σχετική ανακοίνωση από το ΤΗΕΑΤΡΕ 73100 αναφέρεται:

«Ο ελληνικός κινηματογράφος αποτελεί έναν κοινό μας τόπο. Το ίδιο και οι μουσικές και τα τραγούδια που τον συνοδεύουν. Με τον χρόνο τα τραγούδια αυτά απόκτησαν κατά κάποιο τρόπο δική τους υπόσταση και ξεκίνησαν να μας ακολουθούν σε διάφορες στιγμές μας. Σα να ξεπήδησαν από τις ταινίες τους και αυτομόλησαν στα αφτιά μας και στα χείλη μας. Σε μπουάτ, σε μουσικές σκηνές, στον δρόμο, στο ραδιόφωνο, παντού. Μελωδίες, στίχοι, ερμηνείες που μας συνόδευαν, μας συνοδεύουν και θα μας συνοδεύουν˙ ως τόποι συνάντησης γύρω από ένα σαλόνι, από ένα τραπέζι, σε βράδια με παρέα ή χωρίς, σε θολές μας στιγμές και στιγμές που τις χορέψαμε με τη συνοδεία τους. Εν προκειμένω, επιστρατεύουμε το θέατρο για να μας θυμίσει τις καταβολές των τραγουδιών αυτών και διαδρομές τόσο συλλογικές όσο και προσωπικές. Μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν αυτά τα τραγούδια και να συγκεντρωθούμε κι εμείς γύρω τους. Να ακούσουμε τις ιστορίες τους και τις ιστορίες μας. Να δημιουργήσουμε μία ακόμη στιγμή από αυτές που θα μας συνοδεύουν».

Τιμή εισιτηρίου 15 και 12 ευρώ.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

