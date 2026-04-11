Χανιά: «Μπουάτ» με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου

Η µουσικο-αφηγηµατική παράσταση «Μπουάτ» µε τραγούδια του ελληνικού κινηµατογράφου θα παρουσιαστεί ∆ευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00 µ.µ. στο Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» στα Χανιά.

Τη σύλληψη και καλλιτεχνική επιµέλεια της παράστασης, που αποτελεί µια παραγωγή του Τheatre 73100, έχει η Ιώ Ασηθιανάκη, ενώ στο τραγούδι και την αφήγηση είναι οι Ιώ Ασηθιανάκη και Όλγα Θεοφανοπούλου και µουσικοί επί σκηνής οι Αναστασία Γιαµούζη, Κώστας Παντέλης.

Καλλιτεχνική σύµβουλος της παράστασης: Κωνσταντίνα Μικρούτσικου. Φωτισµοί: Γιάννης Λύκος, φωτογραφίες: Μιχάλης Γοναλάκης και σχεδιασµός αφίσας και προγράµµατος: Βασίλης Πιτσώνης & Scripta.

«Ο ελληνικός κινηµατογράφος αποτελεί έναν κοινό µας τόπο. Το ίδιο και οι µουσικές και τα τραγούδια που τον συνοδεύουν. Με τον χρόνο τα τραγούδια αυτά απόκτησαν κατά κάποιο τρόπο δική τους υπόσταση και ξεκίνησαν να µας ακολουθούν σε διάφορες στιγµές µας. Σα να ξεπήδησαν από τις ταινίες τους και αυτοµόλησαν στα αφτιά µας και στα χείλη µας. Σε µπουάτ, σε µουσικές σκηνές, στον δρόµο, στο ραδιόφωνο, παντού. Μελωδίες, στίχοι, ερµηνείες που µας συνόδευαν, µας συνοδεύουν και θα µας συνοδεύουν˙ ως τόποι συνάντησης γύρω από ένα σαλόνι, από ένα τραπέζι, σε βράδια µε παρέα ή χωρίς, σε θολές µας στιγµές και στιγµές που τις χορέψαµε µε τη συνοδεία τους. Εν προκειµένω, επιστρατεύουµε το θέατρο για να µας θυµίσει τις καταβολές των τραγουδιών αυτών και διαδροµές τόσο συλλογικές όσο και προσωπικές. Μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν αυτά τα τραγούδια και να συγκεντρωθούµε κι εµείς γύρω τους. Να ακούσουµε τις ιστορίες τους και τις ιστορίες µας. Να δηµιουργήσουµε µία ακόµη στιγµή από αυτές που θα µας συνοδεύουν», σηµειώνουν οι συντελεστές του έργου.

Η παράσταση έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Χανίων.