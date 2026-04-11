menu
20.4 C
Chania
Σάββατο, 11 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Χανιά: «Μπουάτ» με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η µουσικο-αφηγηµατική παράσταση «Μπουάτ» µε τραγούδια  του ελληνικού κινηµατογράφου θα παρουσιαστεί ∆ευτέρα 20 και Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00 µ.µ. στο Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης» στα Χανιά. 

Τη σύλληψη και καλλιτεχνική επιµέλεια της παράστασης, που αποτελεί µια παραγωγή του Τheatre 73100, έχει η Ιώ Ασηθιανάκη, ενώ στο τραγούδι και την αφήγηση είναι οι Ιώ Ασηθιανάκη και Όλγα Θεοφανοπούλου και µουσικοί επί σκηνής οι Αναστασία Γιαµούζη, Κώστας Παντέλης.

Καλλιτεχνική σύµβουλος της παράστασης: Κωνσταντίνα Μικρούτσικου. Φωτισµοί: Γιάννης Λύκος, φωτογραφίες: Μιχάλης Γοναλάκης και σχεδιασµός αφίσας και προγράµµατος: Βασίλης Πιτσώνης & Scripta.

«Ο ελληνικός κινηµατογράφος αποτελεί έναν κοινό µας τόπο. Το ίδιο και οι µουσικές και τα τραγούδια που τον συνοδεύουν. Με τον χρόνο τα τραγούδια αυτά απόκτησαν κατά κάποιο τρόπο δική τους υπόσταση και ξεκίνησαν να µας ακολουθούν σε διάφορες στιγµές µας. Σα να ξεπήδησαν από τις ταινίες τους και αυτοµόλησαν στα αφτιά µας και στα χείλη µας. Σε µπουάτ, σε µουσικές σκηνές, στον δρόµο, στο ραδιόφωνο, παντού. Μελωδίες, στίχοι, ερµηνείες που µας συνόδευαν, µας συνοδεύουν και θα µας συνοδεύουν˙ ως τόποι συνάντησης γύρω από ένα σαλόνι, από ένα τραπέζι, σε βράδια µε παρέα ή χωρίς, σε θολές µας στιγµές και στιγµές που τις χορέψαµε µε τη συνοδεία τους. Εν προκειµένω, επιστρατεύουµε το θέατρο για να µας θυµίσει τις καταβολές των τραγουδιών αυτών και διαδροµές τόσο συλλογικές όσο και προσωπικές. Μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν αυτά τα τραγούδια και να συγκεντρωθούµε κι εµείς γύρω τους. Να ακούσουµε τις ιστορίες τους και τις ιστορίες µας. Να δηµιουργήσουµε µία ακόµη στιγµή από αυτές που θα µας συνοδεύουν», σηµειώνουν οι συντελεστές του έργου.

Η παράσταση έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό και πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του ∆ήµου Χανίων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum