Χανιά: Μουσικό φεστιβάλ από το Μουσικό Σχολείο

Το Μουσικό Σχολείο Χανίων προσκαλεί τον κόσμου στο πρώτο μέρος του 2ου Μουσικού Φεστιβάλ που διοργανώνει από 16 έως 18 Μαρτίου 2026 στις 20.00 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στις 9.30 πμ πρωινή συναυλία για τους μαθητές και τις μαθήτριες των Ε και ΣΤ τάξεων.

Θα συμμετέχουν τα οργανικά και φωνητικά σύνολα του σχολείου μας παρουσιάζοντας έργα κλασικής, παραδοσιακής, τζαζ και σύγχρονης μουσικής.