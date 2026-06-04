Χανιά: Μνημόνιο για θρησκευτικό τουρισμό υπογράφει ο Δήμος

Σε μια νέα τουριστική αγορά στρέφει το βλέμμα της η δημοτική Αρχή Χανίων. Όπως έγινε γνωστό, «ο δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου, Υπέρτιμος και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ.κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει, θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή του Μνημονίου «εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Χανίων για την ανάδειξη του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού και την αξιοποίηση της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο Χανίων.