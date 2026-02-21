Χανιά: Μνήμη πεσόντων αστυνομικών

1 από 19

Με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τελέστηκε στις 11 το πρωί του Σαββάτου το καθιερωμένο ετήσιο τρισάγιο στο μνημείο πεσόντων αστυνομικών όλης της επικράτειας που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων.

Ακολούθησαν ομιλίες και καταθέσεις στεφάνων από θεσμικούς φορείς και συγγενείς των θυμάτων, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε στους παρακάτω πεσόντες αστυνομικούς: Ανθυπαστυνόμου Ευστάθιου Λαζαρίδη του οποίου στη μνήμη έγινε ονοματοδοσία τμήματος της οδού Αντωνιάδου στην ανατολική πλευρά του Αστυνομικού Μεγάρου. Υπαστυνόμου Α΄ Μιχαήλ Σπανουδάκη, αρχιφύλακα Αντωνίου Λουπασάκη και αρχιφύλακα Στυλιανού Μπερτσουλάκη.