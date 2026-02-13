menu
Χανιά: Missing Alert για την εξαφάνιση 58χρονου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Missing Alert για την εξαφάνιση 58χρονου στα Χανιά εξέδωσε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Στις 10/02/2026 εξαφανίστηκε ο Μαρίνος Λέντερης, 58 ετών, από την περιοχή των Χανίων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13/02/2026 για την εξαφάνιση του Μαρίνου Λέντερη και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μαρίνος Λέντερης έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν και μπλε αθλητικά παπούτσια .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

Περισσότερες πληροφορίες: «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» email:1017@hamogelo.gr

