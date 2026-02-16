Χανιά: Μήνυμα ενότητας από την κοπή πίτας του Σωματείου Ζαχαροπλαστών (φωτ.)

1 από 14

Σε μια ζεστή και συναδελφική εκδήλωση, το νεοσύστατο Σωματείο Ζαχαροπλαστών Ν. Χανίων πραγματοποίησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου την παρθενική του κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο εστιατόριο «Φουρόγατος».

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η ανταπόκριση των συναδέλφων ήταν καθολική, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και πολλοί προμηθευτές του κλάδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας της ζαχαροπλαστικής.

Ξεχωριστή τιμή για το Σωματείο μας αποτέλεσε η παρουσία του κ. Ιωάννη Γλυκού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ) και Προέδρου της Συντεχνίας Καταστηματαρχών Ζαχαροπλαστών Αθήνας, ο οποίος χαιρέτισε τη δημιουργία του νέου φορέα στα Χανιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης:

• Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης.

• Η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, κα Δώρα Κυριακάκη.

• Ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου, κ. Αντώνης Περράκης.

• Ο κ. Μανώλης Φραγκάκης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης.

• Εκπρόσωπος της Βουλευτού Χανίων, κας Σέβης Βολουδάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στα μέλη, τους προμηθευτές και τους επίσημους προσκεκλημένους για την παρουσία τους. Η πρώτη μας αυτή συνάντηση θέτει τις βάσεις για μια δημιουργική πορεία με στόχο την αναβάθμιση και προστασία του επαγγέλματός μας».