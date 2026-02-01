Χανιά: Μία προφυλάκιση για τα 24 κιλά κάνναβης και την κοκαΐνη

Προφυλακίστηκε ο 69χρονος άντρας, από τους πέντε που είχαν συλληφθεί για τα ναρκωτικά που είχαν βρεθεί σε σπίτια και άλλους χώρους σε περιοχές του Δήμου Χανίων.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες σε Εισαγγελέα και Ανακριτή Χανίων και αποφασίσθηκε η προφυλάκιση του 69χρονου ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε ανακοινωθεί από την ΕΛ.ΑΣ. «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν ημεδαποί σε περιοχές του Δήμου Χανίων όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -24- κιλά και -259,2- γραμμάρια κάνναβης

• -849,7- γραμμάρια κοκαΐνης

• χρηματικό ποσό -8.435- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

• -5- ζυγαριές ακριβείας

• -4- συσκευές άλεσης ναρκωτικών– τρίφτες

• καταγραφικό μηχάνημα

• 8 ναρκωτικά δισκία χωρίς απαιτούμενη ιατρική συνταγή

• -6- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Επίσης κατασχέθηκαν -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης εγκληματικής δραστηριότητας

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων»