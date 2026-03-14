Χανιά: Μια παράσταση για τον Κώστα Καρυωτάκη – Θεατρικό «Ανοιξιάτικο δείλι» (podcast)

Τελευταίες ηµέρες της ζωής του Κώστα Καρυωτάκη. Από την Αθήνα και την Πάτρα έως την Πρέβεζα του 1928. Ο ποιητής, αντιµέτωπος µε τις υπηρεσιακές µετακινήσεις, την κοινωνική αποµόνωση, την ερωτική του µαταίωση και την υπαρξιακή του αγωνία, βαδίζει προς ένα τέλος που µοιάζει ταυτόχρονα προσωπικό και συλλογικό σχόλιο πάνω σε µια ολόκληρη εποχή.

Βιογραφικά στοιχεία και ποίηση, ισορροπούν πάνω στη µικρή θεατρική σκηνή των εκδόσεων «Ραδάµανθυς», στην παράσταση «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», που κάνει πρεµιέρα σήµερα Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00.

Με αφορµή το έργο, που βασίζεται στο οµότιτλο βιβλίο του αείµνηστου Μιχάλη Τζανάκη και σκηνοθετεί η Άννα Γεωργούλη, οι «∆ιαδροµές» συναντήθηκαν µε τους 3 ηθοποιούς της παράστασης, Κυριάκο Τζεϊράνη (Κ. Καρυωτάκης), Ελένη Καποκάκη (Μ. Πολυδούρη) και Μιχάλη Μαραγκάκη (λοιπούς ρόλους) και µίλησαν µαζί τους για τη δύναµη της ποίησης του Καρυωτάκη, τις αναλογίες της εποχής που έζησε µε τη σηµερινή, το δραµατικό τέλος που έδωσε στη ζωή του, αλλά και τη διαχρονική γοητεία που ασκούν οι στίχοι του στους νέους.

Πού εστιάζει η παράσταση, δεδοµένου ότι πρόκειται για µια µεταφορά βιβλίου στο θέατρο;

Κ.Τ.: Η παράσταση όπως και το βιβλίο σε µεγάλο βαθµό εστιάζει στις τελευταίες ηµέρες του Καρυωτάκη, ήτοι της περιόδου εκείνης που είχε στοχοποιηθεί ως δηµόσιος υπάλληλος από την κεντρική διοίκηση και τον µετακινούσαν συνεχώς σε διαφορετικά µέρη, µια περίοδος που συνέπεσε χρονικά και µε την γνωστοποίηση της ασθένειάς του.

Μιλάµε κυρίως για το 1928 και την τελευταία φάση της ζωής του στην Πρέβεζα. Στο βιβλίο γίνεται εκτενείς αναφορά και στη συνδικαλιστική του δράση, αυτό ήταν κάτι που σας απασχόλησε και στην παράσταση;

Κ.Τ.: Όλα τα κοµβικά έχουν συµπεριληφθεί στη θεατρική διασκευή. Σίγουρα θα γίνει κατανοητό στο κοινό ότι υπήρξε µια στιγµή ανόδου του Καρυωτάκη στους συνδικαλιστικούς κύκλους προκειµένου να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων. Για τον ίδιο αυτό προκάλεσε και τη σκληρή στάση απέναντί του από πλευράς κυρίως των πολιτικών του προϊσταµένων.

Μ.Μ.: Τότε οι καταστάσεις ήταν άγριες για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Κάθε νέα κυβέρνηση υποβάθµιζε τους παλιούς υπαλλήλους για να φέρει τους δικούς της. Ο Καρυωτάκης ήταν υπερδραστήριος συνδικαλιστικά. Εκλέγεται όταν ακόµα είναι τµηµατάρχης, ενώ τα υπόλοιπα µέλη του συµβουλίου του τότε κλαδικού Σωµατείου ήταν διευθυντές, ανώτατοι τµήµατάρχες. Η δράση του αυτή τον έφερε σε δυσµένεια, σε αποσπάσεις και εν τέλει στην Πρέβεζα.

Τι σας συγκινεί στην ποίηση του Καρυωτάκη;

Κ.Τ.: Σε ό,τι αφορά εµένα, υπήρχε ένα κορτάρισµα µε τον Καρυωτάκη ήδη από πολλά χρόνια πριν. Το 2012 ή 2013, που είχα µόλις επιστρέψει στα Χανιά, είχα κληθεί να απαγγείλω µε θεατρικότητα το ποίηµα του δηµοσίου υπάλληλου, (5:51) στο πλαίσιο µιας πολιτιστικής δράσης του ∆ικηγορικού Συλλόγου. Τότε δεν ήµουν ιδιαίτερα εξοικειωµένος µε την πίεση του Καρυωτάκη, µου άρεσε όµως το πικρό του χιούµορ. Αργότερα τον ξαναέπιασα για ένα δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ, το οποίο -τότε τουλάχιστον- δεν πραγµατοποιήθηκε. Αυτό που κρατάω γενικά από τον Καρυωτάκη είναι ο αυτοσαρκασµός του και µια πολύ υπόγεια, πολύ µη ορατή σε πρώτο επίπεδο αισιοδοξία. Υπάρχε µια αισιοδοξία, αλλά είναι πολύ θαµµένη, κάτω από τόνους πεσιµισµού. Αυτή η αισιοδοξία τον ώθησε να θελήσει να ασχοληθεί και µε τον συνδικαλισµό, δηλαδή η ελπίδα. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο µετά άλλαξε, σε συνδυασµό µε άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως ήταν προφανώς η ασθένειά του, ίσως µια κλινική κατάθλιψη κ.ά.

Ε.Κ.: Είχε κι αυτή τη βιωµατικότητα η ποίησή του. Με απλές λέξεις αποτύπωνε όλη την πραγµατικότητα. Συµφωνώ απόλυτα µε τον Κυριάκο που λέει για τη συγκρατηµένη αισιοδοξία του. Υπάρχει φως µέσα σε αυτή τη «µαυρίλα» που έχουν τα ποιήµατά του. Και, για µιλήσω λίγο τώρα και από τη µεριά της Πολυδούρη, ήταν αδιανόητο να µην αγαπήσεις το πνεύµα αυτού του ανθρώπου. Ήταν πολύ οξυδερκής. Ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος παρά τους λόγους υγείας ή του µπούλινγκ, όπως θα λέγαµε σήµερα, που είχε υποστεί για τα συνδικαλιστικά του έργα, προσπάθησε να ανθίσει. Είχε κάνει προσπάθειες µε το περιοδικό «Γάµπα» και µε το χιούµορ του, το οποίο το είχε σαν άµυνα για να µπορέσει να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσµο.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Καρυωτάκη ήταν η καυστικότητα της κριτικής που έκανε. Ήταν σκληρός επικριτής της κοινωνικής υποκρισίας, του µικροαστισµού, του ασφυκτικού επαρχιωτισµού, του συµβιβασµένου ανθρώπου κ.λπ. Άραγε αν σήµερα ζούσε, θα έγραφε τα ίδια ποιήµατα, ίσως µε τη γλώσσα των ηµερών µας;

Κ.Τ.: Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια µένουν. Στην πραγµατικότητα έχουν αλλάξει ελάχιστα πράγµατα από τότε. Υπάρχουν πάρα πολλές αναλογίες µε την εποχή εκείνη, αν εξαιρέσουµε ίσως το κοµµάτι του ότι µπορούµε πλέον να µιλάµε απενεχοποιηµένα για την κατάθλιψη ή για κάποιο αφροδίσιο νόσηµα. Αν και το στίγµα το κοινωνικό δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα.

Μ.Μ.: Εγώ νοµίζω ότι αν ο Καρυωτάκης ζούσε σήµερα θα ήταν ένα τεράστιο τρολ. Υπό την έννοια ότι και τότε, για τους αυστηρούς κανόνες της εποχής εκείνης και τα στερεότυπα, ήταν ένα τρολ. Ακόµα και στο σηµείωµα της αυτοκτονίας τρολάρει τον εαυτό του. Αν ξεκινήσουµε από την περίοδο της «Γάµπας», που ήταν ένα σατυρικό περιοδικό της εποχής, θυµηθούµε τις προσπάθειες που έκανε για θεατρικές παραστάσεις και περάσουµε στην ποίησή του, ο σαρκασµός, η σάτιρα και ο αυτοσαρκασµός υπάρχουν παντού. Άρα και σήµερα, µε τη γλώσσα της εποχής, ο πυρήνας των ποιηµάτων του θα ήταν ο ίδιος.

Κ.Τ.: Η «Γάµπα» είχε ενοχλήσει την τότε καθεστηκυία τάξη. Κάτι τέτοιο θα συνέβαινε και σήµερα. Πλέον, η πολιτική ορθότητα τα έχει ισοπεδώσει όλα. Μόλις βγει κάποιος και κάνει λίγο σάτιρα, κατευθείαν θα του κάνουν µήνυση. Πράγµατα τα οποία, δυστυχώς, µας πάνε εκατό χρόνια πίσω.

Το δραµατικό τέλος που έδωσε στη ζωή του πιστεύετε ότι επισκίασε το έργο του; Ή µήπως θα πρέπει να ερµηνευτεί η αυτοχειρία ως απόρροια της απόλυτης συνέπειας προς τα πιστεύω του;

Κ.Τ.: Η αλήθεια είναι ότι όποιον και να ρωτήσεις για τον Καρυωτάκη θα σου πει «Α, αυτός που αυτοκτόνησε!». Αυτό που έκανε, το οποίο εν µέρει και η ίδια του η οικογένεια δεν τού το συγχώρεσε, όπως δεν του είχε συγχωρήσει και την αρρώστια του, σε µεγάλο βαθµό επισκιάζει και το έργο και τις αρετές του, γιατί οι περισσότεροι µένουν στην αυτοκτονία. Όµως ούτε «µαύρο», ούτε κατάθλιψη είναι το έργο του Καρυωτάκη. Ήταν ένας άνθρωπος που αυτοσαρκάζονταν, µε χιούµορ, ήταν ένας άνθρωπος µε πολλούς δαίµονες εσωτερικούς και µε πάθη, αλλά πάνω απ’ όλα ήταν ανθρώπινος.

Ε.Κ.: Νοµίζω ότι ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να κουτσοµπολέψει. Οπότε, τι µας αφορά από τον Καρυωτάκη; Η αυτοκτονία. Έτσι µένει πίσω όλο το άλλο κοµµάτι. Μένει πίσω το χιούµορ του, η δυνατή προσωπικότητά του, το έργο του. Για µένα, πάντως, ο Καρυωτάκης, ενώ µπορεί να φαινόταν ο πιο δειλός άνθρωπος του κόσµου, εν τέλει κατάφερε να κάνει το πιο ελεύθερο πράγµα που υπάρχει. Να απαλλαγεί από τα βάσανά του, να απελευθερωθεί, έστω νοερά. Αν και η αυτοχειρία δεν σηµαίνει απαραίτητα απελευθέρωση. Κατάφερε, πάντως, να στηρίξει το ασυµβίβαστο που είχε.

Μ.Μ.: Νοµίζω ότι η αυτοκτονία λειτουργεί ως δίκοπο µαχαίρι. Από τη µία επικεντρώνεται κάποιος σε αυτό όταν το πρωτοακούει, παραβλέποντας όλο το υπόλοιπο έργο, αλλά υπάρχει κι αυτός ο οποίος µέσα από ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός, θα σκύψει για να γνωρίσει το υπόλοιπο έργο του. Για µένα, όντας µαθητής όταν πρωτοάκουσα για τον Καρυωτάκη, µού κέντρισε το ενδιαφέρον το γεγονός αυτό καθεαυτό κι έγινε η αφετηρία να γνωρίσω την ποίησή του σε πρώτη φάση και µετέπειτα το υπόλοιπο έργο του.

Στο σηµείωµα της αυτοκτονίας που άφησε έγραφε, µεταξύ άλλων, ότι «πληρώνω για όσους, καθώς εγώ, δεν έβλεπαν κανένα ιδανικό στη ζωή τους, έµειναν πάντα έρµαια των δισταγµών τους ή εθεώρησαν την ύπαρξή τους παιχνίδι χωρίς ουσία. Τους βλέπω να έρχονται, ολοένα και περσότεροι, µαζί µε τους αιώνες. Σε αυτούς απευθύνοµαι». Σε ποιους πιστεύετε απευθύνεται σήµερα η ποίηση του Καρυωτάκη;

Ε.Κ.: Είναι πανανθρώπινα τα ζητήµατα που βάζει. Ο Καρυωτάκης είναι πολύ επίκαιρος. Όλοι εµείς οι «αφώτιστοι» άνθρωποι σήµερα, βάσει του Μύθου του Σπηλαίου, ψάχνουµε να φτάσουµε στο φως. Κάθε άνθρωπος κρύβει ένα φως µέσα του. Ενδεχοµένως εκείνος να το είχε βρει και προτρέπει όλους τους άλλους µε αυτή την επιστολή, που ήταν η επιστολή της αυτοκτονίας του, όχι προφανώς να αυτοκτονήσουν, αλλά το αντίθετο, να ζήσουν.

Κ.Τ.: Εγώ θεωρώ ότι σε µεγάλο βαθµό απογυµνώνει τον εαυτό του µε αυτή την επιστολή. Ίσως τον αδικεί κιόλας, γιατί νοµίζω ότι στο κοµµάτι που ανέφερες περισσότερο χρωµατίζει τα πάθη του. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί προτρεπτικά η επιστολή όσο απολογητικά και σε µεγάλο βαθµό επιδιώκει να τσαλακώσει τον εαυτό του για να αιτιολογήσει ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό, ότι είναι µονόδροµος. Κατά δεύτερον, επειδή ακριβώς οι στίχοι του προέρχονται από ένα πνεύµα µε τις αντιφάσεις και τις ανησυχίες του, θεωρώ ότι η ποίησή του απευθύνεται προς όλους, προς κάθε άνθρωπο που παλεύει µε τους προσωπικούς του δαίµονες, που παλεύει µε τα πάθη του, µε µία εξάρτηση, µε µία αρρώστια, µε τη ρουτίνα. Η ποίησή του αποτυπώνει την ανθρώπινη κατάσταση.

Μ.Μ.: Η ποίηση του Καρυωτάκη είναι διδακτική. Αν αφαιρέσουµε την πληροφορία που αφορά το τέλος του και που δηµιουργεί µία σκιά σε όλο του το έργο, η ποίησή του είναι ιδιαίτερα διδακτική. Τα ποιήµατά του είναι βαθιά ανθρώπινα, δεν ωραιοποιούν τίποτα. ∆εν «στολίζουν» κάτι, δεν µιλάνε για τους στρατηγούς που εφορµούν στο πεδίο της νίκης. Μιλάνε για όλους εµάς που καθηµερινά βιοποριζόµαστε, παλεύουµε µε τις υποχρεώσεις, τις ανάγκες µας και τους φόβους µας.

Ο Καρυωτάκης έχει µία προνοµιακή σχέση µε τους νέους κάθε εποχής. Για ποιο λόγο πιστεύετε συγκινεί τους νέους; Μήπως γιατί µέσα στα ποιήµατα του ανιχνεύει κανείς κάτι από τα νιάτα του και την αναζήτηση του ιδανικού;

Κ.Τ.: Νοµίζω ότι σε µεγάλο βαθµό τους γοητεύει το µυστήριο της σχέσης του µε την Πολυδούρη που στα νεανικά µάτια και στην νεανική καρδιά µπορεί να φαντάζει ως ο ιδανικός έρωτας. Είναι αυτή η αθωότητα και η αφέλεια, η καλώς εννοούµενη αφέλεια, της νιότης και ο ροµαντισµός που τους γοητεύει. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµα γίνονται ολόκληρες ηµερίδες προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν τη σχέση αυτών των δύο. Σίγουρα, πάντως, δεν νοµίζω ότι γοητεύει τη νεολαία να ακούσουν για τα δεινά του δηµοσιοϋπαλληλικού επαγγέλµατος!

Ε.Κ.: Ίσως είναι και η εικόνα αυτή του ιδεατού που υπάρχει στα ποιήµατά του που δεν µιλούν για την καθηµερινότητα. Έχει µια µαγική σκόνη κάθε του ποίηµα και σίγουρα όλοι, οι νέοι αλλά ακόµα και µεγαλύτεροι σε ηλικία, κάπου βρίσκουν τον εαυτό τους εκεί µέσα.

Μ.Μ.: Η εξιδανίκευση, πάντως, κατ’ εµέ -κι αυτό αφορά και τον έρωτα µε την Πολυδούρη, αλλά ακόµα και η εξιδανίκευση, αν θέλετε, της «καταραµένης» ποίησης- είναι από τα βασικά κριτήρια επιλογής των νέων. Αυτός ο συνδυασµός κερδίζει τους νέους. Και καλά κάνει και τους κερδίζει. Όσο κι αν µεγαλώνοντας έρχεται η «προσγείωση», απαλά ή απότοµα. Αλίµονο, όµως, και ξεκινήσουµε απ’ την προσγείωση για να καταλήξουµε πάλι σε προσγείωση!

*Ολόκληρη η συνέντευξη στο podcast των «Χανιώτικων νέων» «∆ιαδροµές στην τέχνη».

Η παράσταση

Η θεατρική διασκευή του βιβλίου «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», του αείµνηστου Μιχάλη Τζανάκη, θα παρουσιαστεί σε έναν κύκλο έξι παραστάσεων: 14, 15, 16 & 18 Μαρτίου 2026, 3 & 4 Απριλίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στη µικρή σκηνή των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Γ. Ξέπαπα 7).

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Άννα Γεωργούλη. Παίζουν: Κυριάκος Τζεϊράνης, Ελένη Καποκάκη, Μιχάλης Μαραγκάκης. Σκηνογραφία & Τεχνική Υποστήριξη: Νέλια Μανωλάκη. Ευχαριστούµε τον Γιώργο Κορτσαλιουδάκη για τη συµβολή του. ∆ιασκευή για το θέατρο: Άννα Γεωργούλη & Παναγιώτης Ζαφείρης. Παραγωγή: Εκδόσεις Ραδάµανθυς. Με την ευγενική υποστήριξη του Porto Veneziano Hotel.