Χανιά: Μια παράσταση ενάντια στην κοινωνική αδικία

Ηλίας Κάκανος
Αφιερωμένη στα θύματα κοινωνικής αδικίας, έμφυλης βίας, καταστολής και τραγικών γεγονότων που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία ήταν η μουσικο-ποιητική παράσταση – εκδήλωση μνήμης και τιμής που πραγματοποιήθηκε χθες και πραγματοποιείται και στις 9 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8 Απριλίου) στον Ιερό Ναό Αγίου Φραγκίσκου (Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο) στα Χανιά.
Στο χώρο παρουσιάζονται έργα του εικαστικού Δημήτρη Αστερίου από τη συλλογή «Ματωμένα Πορτρέτα», με πρόσωπα – σύμβολα ανθρώπων που χάθηκαν άδικα.
Κάθε τραγούδι της βραδιάς είναι αφιερωμένο σε ένα από αυτά τα πρόσωπα, ενώ μετά από κάθε τραγούδι άναβε ή έσβηνε ένα κερί μπροστά από τον πίνακα του θύματος, σε μια τελετουργική πράξη μνήμης και σεβασμού.
Ακούγονται τραγούδια γραμμένα για την Ελένη Τοπαλούδη, τον Ζακ Κωστόπουλο, τις γυναίκες-θύματα γυναικοκτονίας, αλλά και για την τραγωδία των Τεμπών αλλά και ποιήματα του Τέλου Φίλη από τη συλλογή «Μια εβδομάδα που δεν κατάφερε να γίνει μεγάλη».
«Σε ένα χώρο βαθιά φορτισμένο, υπό το φως των κεριών, το κοινό έχει την ευκαιρία να βιώσει μία παράσταση αφιερωμένη στα θύματα κοινωνικής αδικίας, έμφυλης βίας, καταστολής και τραγικών γεγονότων που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία», μια παράσταση – ωδή στην μνήμη αυτών των θυμάτων, τόνισε στα “Χανιώτικα νέα”, η μουσικός Μαίρη Αθανασίου η οποία εξήγησε ότι η ίδια είχε «την ιδέα της σύλληψης αυτής της παράστασης και μαζί με τη Στελλίνα Ιωαννίδου που είναι η σκηνοθέτης, υλοποιήσαμε». Συμμετείχαν ακόμα ο Νίκος Κούσης στο πιάνο, ο Ηρακλής Ιωσηφίδης (κοντραμπάσο), η Στελλίνα στην απαγγελία ποιημάτων του Τέλλου Φίλη και η ίδια η Μαίρη Αθανασίου στο τραγούδι.

