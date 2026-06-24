Χανιά: Μείζον ζήτημα το στεγαστικό για τους εκπαιδευτικούς – Βοήθεια από τους Δήμους ζητά η ΕΛΜΕ

«Το πολύ μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού μαστίζει τους εκπαιδευτικούς του νομού Χανίων», τονίζει η ΕΛΜΕ Χανίων.

«Ο εκρηκτικός συνδυασμός των ιδιαίτερα χαμηλών μισθών -o φετινός νεοδιόριστος ξεκίνησε με μισθό μόλις 795 ευρώ για τον 1ο χρόνο!- της ακρίβειας και της υπερτουριστικοποίησης, έχει κάνει το ζήτημα “μόνιμο πονοκέφαλο” για τον κλάδο» σημειώνει.

Εξηγεί ότι «πέραν της ανάδειξης του ζητήματος κεντρικά, όπου κινητοποιείται διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς, προσπαθεί να βρει και πολύ άμεσους τρόπους ανακούφισης των μελών του σωματείου. Φέτος αξιοποιήσαμε την ψηφιακή μας πλατφόρμα με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι να βρουν αξιοπρεπή καταλύματα σε λογικές τιμές και χωρίς τον κίνδυνο να τους διώξουν μετά την έναρξη της θερινής σεζόν. Παρόλα αυτά, αυτό δεν αρκεί».

Καταλήγοντας με την ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει «το αίτημά μας προς τους Δήμους του νομού Χανίων είτε να νοικιάσουν κάποια ξενοδοχειακή μονάδα από 1/9 έως 30/6 για να δοθεί δωρεάν στους αναπληρωτές για να διαμένουν, είτε να βρεθεί κάποιο δημοτικό κτήριο το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάλυμα».

Τονίζει ότι «το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Είμαστε διαθέσιμοι για συνάντηση με την δημοτική αρχή» και εκφράζει επιθυμία «το ζήτημα να συζητηθεί» στα δημοτικά συμβούλια.