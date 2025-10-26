1 από 9

Μεγάλες ζημιές στην κουζίνα στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένοικοι μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν. Χανίων καθώς είχαν εισπνεύσει καπνό.

«Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα με 9 άνδρες που κατάφεραν να περιοριστούν τη φωτιά και να την κατασβέσουν γρήγορα» ανέφερε ο διοικητής της Π.Υ. Χανίων κ. Ρεγκάς.

Νωρίτερα τρία οχήματα πυροσβεστικής με 9 άνδρες επενέβησαν σε φωτιά σε σπίτι στο Μανωλιόπουλο .Από τις φλόγες προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε δύο δωμάτια.

Στο σημείο βρέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, η Αμεση Δράση και η Τροχαία Χανίων.