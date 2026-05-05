Χανιά: Με περισσότερες συμμετοχές το 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού

Βασιλική Τωμαδάκη
Με σημαντικά αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων, έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού, δράσεις και workshops, διαγωνισμούς κρασιού/γαστρονομίας, γευσιγνωσία παραδοσιακής και σύγχρονης κρητικής κουζίνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί για τέταρτη χρονιά το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών “260KMemories Festival”. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί το τριήμερο 8-10 Μαΐου, στην Πλατεία Κατεχάκη, στο ενετικό λιμάνι από τις 18.00 έως τις 23.00.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να λάβουν μέρος 67 επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες, ενώ θα υπάρχει ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία.
Όπως επισημάνθηκε στη «Ζώνη Κρητικής Γαστρονομίας» το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί δωρεάν κρητικές γεύσεις.
Στόχος του Φεστιβάλ, είναι η ανάδειξη της δυναμικής των ενεργειών, που γίνονται από φορείς και ιδιώτες στην Κρήτη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι να έχουν πληθώρα εμπειριών και εναλλακτικών δράσεων.
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης «εξήντα επτά εκθέτες στον τομέα του τουρισμού έρχονται και προσφέρουν ο καθένας στο δικό του κομμάτι τις υπηρεσίες και τα προϊόντα, που αναδεικνύουν τον πλούτο της Κρήτης, δίνοντας τη διαφορετική εκδοχή του τουρισμού, που θέλουμε να έχουμε, ενός τουρισμού βιώσιμου, ο οποίος μπορεί να δείξει και την άλλη πλευρά της Κρήτης, μακριά από το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, το οποίο ολοένα και δυναμώνει» ενώ απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής σε όλο τον κόσμο να γνωρίσει την εναλλακτική Κρήτη και να δει τον τρόπο «με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε βιώσιμα στο μέλλον», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Από μεριάς του ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Νεκτάριος Ψαρουδάκης, παρουσίασε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ και ανέφερε μεταξύ άλλων πως «θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία.
Θα έχουμε δημιουργήσει μία γαστρονομική ζώνη στην οποία θα συμμετέχουν εστιατόρια που έχουν να κάνουν με την κρητική κουζίνα και ιδιώτες που ασχολούνται με τη γαστρονομία της Κρήτης. Από τη μια θα μπορούμε να γευτούμε φαγητά από την μινωική εποχή και της κρητικής γαστρονομίας μέχρι και τη σημερινή σύγχρονη εκδοχή. Το φεστιβάλ θα έχει πολλά workshop με πληροφορίες από ειδικούς στο χώρο της γαστρονομίας, οι οποίες θα εξελίσσονται σε ένα ειδικό πάλκο που θα έχουμε φτιάξει»
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, όπως γνωστοποίησε ο Ειδικός Συνεργάτης του Δήμου Χανίων σε θέματα Τουρισμού, Μανώλης Ντουκάκης, θα επαναληφθεί για δεύτερη φορά ο διαγωνισμός τοπικού σπιτικού οίνου. «Καλούμε παραγωγούς, που φτιάχνουν στο σπίτι τους κρασί, έως την Πέμπτη 07/05 να παραδώσουν τα δείγματα στο Γραφείο Τουρισμού, ώστε στη συνέχεια η ομάδα sommelier να τα αξιολογήσει και να τα βαθμολογήσει. Η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 10/05, στις 18.00, με την παρουσίαση των βραβείων», επεσήμανε ο κ. Ντουκάκης.
Ο Πρόεδρος Τυροκόμων Ν. Χανίων και Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπύρος Μπαλαντίνος,
ανέφερε ότι οι τυροκόμοι θα παρουσιάσουν στη γαστρονομική ζώνη τα κρητικά τυριά, προωθώντας τα τόσο στους επισκέπτες όσο και στους ντόπιους καταναλωτές. «Είναι σημαντικό η δράση να έχει κατεύθυνση προς τη γαστρονομία, καθώς η Κρήτης ως γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2026 μπορεί να αναδείξει τον τόπο μας και να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τουρισμό», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο κ. Μπαλαντίνος, συγχαίροντας τον Δήμο Χανίων για τη διοργάνωση.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ
18:00  ΕΝΑΡΞΗ 4ου 260Kmemories FESTIVAL
18:30 – 23:00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
20:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΝΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ & ΝΑΤΑΛΙΑ ΡΑΣΟΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ
12:00 – 23:00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
12:00 – 18:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
18:00 – 22:30 ΖΩΝΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
18:00 – 22:30 ON STAGE GASTRONOMY EVENTS

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ
12:00 – 23:00 ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
12:00 – 18:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
18:00 – 22:30 ΖΩΝΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
18:00 – 22:30 ON STAGE GASTRONOMY EVENTS
23:00 ΛΗΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

