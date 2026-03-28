Χανιά: Με επιτυχία ο Διαγωνισμός Μηχανικής από τον Σύλλογο BEST (φωτ.)

Ένα τριήμερο γεμάτο προκλήσεις και νέες εμπειρίες έφτασε στο τέλος του. Ο σύλλογος BEST Chania διοργάνωσε αυτό το Σαββατοκύριακο τον 15ο ετήσιο Διαγωνισμό Μηχανικής, μετατρέποντας το Πολυτεχνείο Κρήτης σε ένα ζωντανό εργαστήριο ιδεών. Εκατό Φοιτητές από 4 διαφορετικά τμήματα ήρθαν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους και φέτος στην επιτυχημένη πορεία ενός διαγωνισμού που έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της φοιτητικής ζωής στα Χανιά.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο διαγωνισμός ξεκινησε το μεσημέρι της Παρασκευής όπου μαζεύτηκαν γεμάτοι όρεξη οι διαγωνιζόμενοι για το πρώτο διαγωνιστικό κομμάτι που δεν ήταν άλλο από τον Hackathon της Matlab. Οι διαγωνιζόμενοι καλέστηκαν να δημιουργήσουν με την βοήθεια της MathWorks μια εφαρμογή γυμναστικής όπου θα μετράει τα βήματα, την υψομετρική ανάβαση και τις θερμίδες που θα καίει ο αθλητής σε χρόνο μόλις 3 ωρών. Έτσι ο χρόνος ξεκίνησε και οι φοιτητές πιάσαν δουλεία την οποία μέχρι το τέλος της ημέρας ολοκλήρωσαν και παρουσίασαν. Κλείνοντας την πρώτη μέρα με την ανάδειξη του νικητή και έναν μικρό χαιρετισμό για όσους δεν θα συνέχιζαν μαζί μας στο υπόλοιπο κομμάτι του διαγωνισμού.

Με την αδρεναλίνη του Hackathon ακόμα φρέσκια, το πρωινό του Σαββάτου βρήκε τους διαγωνιζόμενους σε ομάδες πίσω στο Πολυτεχνείο, έτοιμους να αναμετρηθούν με το δεύτερο μέρος του διαγωνισμού. Το δεύτερο κομμάτι δεν ήταν άλλο από το Innovative Design στο οποίο οι ομάδες χρειάστηκε να εφήυρουν ενα gadget που θα διευκολύνει την ζωή εντός του σπιτιού σε άτομα με τετραπληγία. Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα ξεκίνησε ο κατακλυσμός ιδεών σε κάθε τραπέζι και τον σχεδιασμό να ακολουθεί στην διαδικασία. Με αντίστοιχους ρυθμούς κύλησε και η Κυριακή στην οποία ήταν οι τελευταίες διαγωνιστικές ώρες για την τελειοποίηση των σχεδίων των πρωτοτύπων, τα οποία παρουσίασαν μπροστά στους καθηγητές που αποτελούσαν την κριτική επιτροπή.

«Με την απονομή των βραβείων και τους τελευταίους ευχαριστήριους λόγους, έκλεισε ένα ακόμα κεφάλαιο στην επιτυχημένη ιστορία του Διαγωνισμού Μηχανικής. Ο φετινός διαγωνισμός δεν ήταν απλώς μια δοκιμασία δεξιοτήτων, αλλά μια γιορτή της δημιουργικότητας που μας γέμισε έμπνευση. Φεύγουμε από το τριήμερο αυτό πιο πλούσιοι σε εμπειρίες και γνώσεις, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά, με την ίδια όρεξη για δημιουργία και καινοτομία», καταλήγει η ανακοίνωση.