Χανιά: Με αντικριστές μαντινάδες ξεκινάει η “Παραδοσιακή στράτα”

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Τα βήματα της στράτας θα ακολουθήσουν για πέμπτη συνεχή χρονιά οι χορευτικοί – πολιτιστικοί σύλλογοι των Χανίων με τη συνεργασία του Δήμου. Κάθε Τρίτη μέλη διαφορετικών πολιτιστικών συλλόγων

Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου η “Στράτα” θα ξεκινήσει με ριζίτικα και αντικριστές μαντινάδες από την Ένωση Σφακιανων Νόμου Χανίων και θα ακουστεί το τραγούδι της Στράτας από τον Γ. Στρατάκη και θα συμμετέχουν 19 διαφορετικοί σύλλογοι.

Το φετινό πρόγραμμα παρουσιαστηκε σε συνέντευξη τύπου το πρωί της Παρασκευής στο Δημαρχειο, από το δήμαρχο Π. Σημανδηρακη, τον αντιδήμαρχο Ν. Ψαρουδάκη τους προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων.