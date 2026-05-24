Χανιά: Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το Μαθητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ θα πραγματοποιηθεί, όπως ανακοινώθηκε, το Σάββατο 30 Μάη στις 19:30, στην πλατεία Νεώρια από τις μαθητικές Οργανώσεις Βάσεις της Τ.Ο ΧΑΝΙΩΝ της ΚΝΕ.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Μαθητικό Φεστιβάλ είναι φτιαγμένο από μαθητές για μαθητές. Με μεράκι και έμπνευση προετοιμάζουν τις δραστηριότητές τους για να μπορέσει να αποτελέσει χώρο έμπνευσης αλλά και έκφρασης όλων των προβληματισμών που έχουν οι μαθητές στον νομό αλλά  και τα «θέλω» των μαθητών!
Το φετινό σύνθημα  «Στους κανόνες οι εξαιρέσεις κάνουν την διαφορά… και γράφουν ιστορία. Έλα να την γράφουμε μαζί! » έρχεται μετά από τους μεγάλους αγώνες των μαθητών στα Χανιά αλλά και σε όλη την χώρα, όλο αυτό το απέναντι στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, μετά από μία δύσκολη σχολική χρονιά για κάθε μαθητή με το  σχολείο να δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ!  Το μαθητικό φεστιβάλ αποτελεί σημείο συνάντησης και διεξόδου του κάθε μαθητή που έχει αγανακτήσει από το σάπιο σύστημα του κέρδους των λίγων ,που δεν δέχεται να ποινικοποιούνται οι αγώνες του ενώ την ίδια ώρα φροντίζει να μένουν ατιμώρητοι οι πραγματικοί ένοχοι για τ έγκλημα στα Τέμπη, για κάθε μαθητή που θέλει να γίνει η εξαίρεση στους κανόνες που αυτό  το σύστημα γεννά!
Το Μαθητικό Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει:
• Συναυλία από το μαθητικό συγκρότημα «ΕΝΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΑΣΗ»
• Q&A από μαθητές για μαθητές με θέμα «Δεν είμαστε μικροί να αλλάξουμε τον κόσμο, αυτός είναι μικρός για να χωρέσει τα όνειρά μας! »
• Κεντρική έκθεση με τίτλο «Είμαστε από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά και το αποδείξαμε ακόμα μια χρονιά. Γινόμαστε οι εξαιρέσεις που αλλάζουν τους κανόνες!»
• Παρουσίαση μαθητικών projects και θεατρικό δρώμενο για τον πόλεμο.
• Έκθεση φωτογραφίας  αφιερωμένη στους αγώνες των μαθητών απέναντι στις διώξεις με τίτλο “Ποιον τρομάζουν τελικά οι αγώνες των μαθητών;”
Στον χώρο θα υπάρχει επίσης βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής, mini bar»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

