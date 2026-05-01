Χανιά: Μαθητές οραματίζονται το αύριο (video)

∆ηµιουργίες από το σήµερα που παραπέµπουν στο µέλλον παρουσιάσθηκαν στο “Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής ∆ηµιουργίας” που ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι της Πέµπτης στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Σχολεία της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αλλά και τριτοβάθµια ιδρύµατα έδειξαν ένα µέρος της δουλειάς τους σε προϊόντα προγραµµατισµού, ροµποτικές κατασκευές, έξυπνες εφαρµογές, διασκεδαστικά παιγνίδια! Τα “Χ.ν.” συνοµίλησαν µε ορισµένους από τους δηµιουργούς…

ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ: Ροµποτική παιxνιδοµηχανή

Μια κονσόλα µε lego από την οποία µπορούσες να παίξεις διάφορα παιγνίδια κατασκεύασε η οµάδα Ροµποτικής του ΕΠΑΛ Κισάµου “Ειρηναίος Γαλανάκης”.

«Για την κατασκευή της κονσόλας χρησιµοποιήσαµε Lego αλλά και το Arduino (πλατφόρµα ανοικτού κώδικα) καθώς και τέσσερα απλά παιγνίδια που οι επισκέπτες της έκθεσης έπαιξαν» µας ανέφερε ο µαθητής Νίκος Σηµαντηράκης, ενώ ο Γιώργος Τσατσαρωνάκης συµπλήρωσε πως « η µεγαλύτερη δυσκολία ήταν να φτιάξουµε τον κωδικό». Ο Γιάννης Πατεράκης σηµείωσε πως από τα παιγνίδια «το πιο δηµοφιλές είναι το Tag of War γιατί έχει πολύ δράση», ενώ ο Π. Σγουροµάλλης πρόσθεσε πως «δουλέψαµε όλοι οµαδικά για ένα µεγάλο διάστηµα για να το φτιάξουµε».

«Τα µέλη της οµάδας ροµποτικής δούλεψαν συνεργατικά αναπτύσσοντας αλγοριθµικές σκέψεις και τους έδωσε κίνητρο να πάρουν ιδέες και για µετά το σχολείο. Όλη η κατασκευή ξεκίνησε από το µηδέν και έγραψαν τον κώδικα όλοι µαζί» µας τόνισε ο εκπαιδευτικός Γιάννης Αθανασάκης.

16ο ∆.Σ. ΧΑΝΙΩΝ: Έξυπνο Θερµοκήπιο

Ένα θερµοκήπιο το οποίο αντιλαµβάνεται τις ανάγκες των φυτών του σε νερό, µετράει τις θερµοκρασίες εντός και εκτός και µπορεί να τα ποτίζει. «Λέγεται έξυπνο γιατί µπορεί να το αφήσουµε για 7 ηµέρες και να ποτίζει µόνο του» αναφέρει η Μελίνα, ενώ ο Σταύρος και ο Μιχάλης εξηγούν ότι «χρησιµοποιούµε ένα microbit, που είναι ο “εγκέφαλος” και µε αυτόν συνδέονται ο αισθητήρας περιβάλλοντος που “διαβάζει” τη θερµοκρασία µέσα, ανοίγει το “παράθυρο”, δίνει την εντολή για να δοθεί νερό».

«Τα παιδιά µε ότι έχει να κάνει µε τη δηµιουργία κυκλώµατος και τον προγραµµατισµό συµµετέχουν πολύ ενεργά, συγκεντρώνονται και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Αντιλαµβάνονται έννοιες φυσικής, βιολογίας και πολύ πιο εύκολα πράγµατα που δεν θα τα αφοµοίωναν αν έµεναν στο θεωρητικό κοµµάτι» δήλωσε η εκπαιδευτικός κ. Σταυρούλα Καψαλάκη.

Στη δράση µετείχαν οι: Ισµήνη Βαβουλιώτη, Μιχάλης Γιαννουλάκης, Μελίνα Κακούρη, Πέτρος Λογαρίδης, Κατερίνα Μπούχλη, Αριστέα Μυλωνά, ∆ηµήτρης Καρτάκης και Σταύρος Στούπης.

Εξοικονόµηση νερού

Ένα σύστηµα, συνεργασίας του τοµέα πληροφορικής και του τοµέα γεωπονικής παρουσίασαν οι µαθητές του ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου. «Το σύστηµα µας στοχεύει στην εξοικονόµηση νερού. Μετράµε την υγρασία που έχουν οι γλάστρες και βάζουµε το ανάλογο νερό που χρειάζεται χωρίς υπερκατανάλωση» υπογράµµισε η µαθήτρια Ασπασία Κατσαρού, ενώ ο Γιώργος Κασσελάκης συµπλήρωσε πως «η υγρασία µετριέται µε αισθητήρες , ενώ µε ένα σύστηµα Raspberry (µικρουπολογιστής) καταγράφονται οι εξωτερικές κλιµατικής συνθήκες σε βάθος χρόνου ώστε αν βρέχει πχ. σε δύο µέρες να µην ποτίσει, ή αν κάνει πολύ ζέστη να ποτίσει». Και ο Θοδωρής Βενετάκης επανέλαβε πως για την κατασκευή εργάστηκαν µαθητές και των δύο τοµέων. «Εµείς του τοµέα πληροφορικής αναλάβαµε συν τοις άλλοις να φτιάξουµε το πρόγραµµα και την ιστοσελίδα όπου παρουσιάζονται τα στοιχεία. Το σηµαντικό είναι πως αν υπάρξει κάποιο λάθος στην πρόγνωση του καιρού µπορούµε να δώσουµε την εντολή και το πότισµα να γίνεται χειροκίνητα και όχι αυτόµατα µε την ποσότητα του νερού που έχουµε ορίσει» δήλωσε ο Ευτύχης Κυµινουλάκης.

ΕΛΜΕΠΑ: Προγραµµατισµός για το µέλλον!

Στα περίπτερα της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά, συναντάµε σίγουρα πιο σύνθετες και πιο εξειδικευµένες κατασκευές καθώς δηµιουργοί είναι οι φοιτητές του ιδρύµατος.

Η Αντωνία Σειτανάκη στο 2ο έτος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών µας καθίζει σε µια καρέκλα µπροστά σε µια οθόνη. Εµείς κοιτάµε την οθόνη και η οθόνη µας…σκανάρει και µας καταγράφει στα µάτια, στα χέρια στο σώµα. «Καταγράφονται όλα τα δεδοµένα και µπορούµε να διαπιστώσουµε µε συστήµατα ανάλυσης αν ήσασταν προσηλωµένος σε ότι κάνατε, πχ. αν είστε φοιτητής πόσο συγκεντρωµένος είστε στο µάθηµα» λέει η φοιτήτρια. Το σύστηµα µπορεί να εντοπίσει π.χ. και τη διάσπαση προσοχής ώστε στη συνέχεια να απευθυνθεί σε ένα ειδικό. «Είναι ένα εργαλείο που δουλεύει καλά στο κοµµάτι της συγκέντρωσης, µια πλατφόρµα που θα κτιστεί ακόµα περισσότερα για να λαµβάνει και βιοµετρικά δεδοµένα ώστε να αξιολογήσουµε πράγµατα όπως το “ στρες”, η αναστάτωση, η κούραση. Όλη αυτή η ερευνητική δουλειά γίνεται στα πλαίσια του έργου Κ12. Agile Learning of Programming with Educational Robotics. , µε Ευρωπαϊκη χρηµατοδότηση, µε τη στήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπ. Παιδείας της Ελλάδας, του Υπ. Παιδείας της Μάλτας, του School of Education της Μάλτας και σχολεία από 5 διαφορετικές χώρες» δήλωσε ο καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ κ. Αντώνης Κωνσταντάρας. Ο ίδιος εξέφρασε τη λύπη του για το ότι η τριτοβάθµια εκπαίδευση στερήθηκε πόρους από την απένταξη του προγράµµατος “Εµπιστοσύνη στα Αστέρια µας – Trust your Stars” από την Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση που είχε εγκριθεί για την ενίσχυση της καινοτοµίας και ευχήθηκε να βρεθεί ανάλογη χρηµατοδότηση από άλλο πρόγραµµα.

Ψηφιακή ανατοµία

Μια ψηφιακή απεικόνιση της ανατοµίας – πρόγραµµα FINKA – έστησαν οι µαθητές των τοµέων πληροφορικής και υγείας (βοηθοί ιατρικών εργαστηρίων) του ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου. Ο µαθητής Παύλος Κουγιεντάκης αναλαµβάνει να µας µυήσει στην προσπάθεια. «Βλέπουµε το ανθρώπινο σώµα, διαγράφονται πάνω τα όργανα του και πατώντας µε “ποντίκι” σε αυτά διαβάζουµε για τις παθήσεις που µπορεί να έχει καθένα από αυτά» λέει ο µαθητής, ενώ η Γεωργία Παπουνίδη προσθέτει πως «η εφαρµογή αυτή βοηθάει τα παιδιά να µάθουν καλύτερα την ανατοµία και την βιοχηµεία. Αντί να πάρουµε έναν χάρτη όπου πάνω του να φαίνεται το ανθρώπινο σώµα το κάνουµε σε µια οθόνη που όµως µας δίνει πολύ περισσότερα στοιχεία». Η Μαρία Μιχελάκη υπογράµµισε ότι η ιδέα αυτή υλοποιήθηκε καθώς «θέλαµε να συνδέσουµε τις επιστήµες της πληροφορικής και της ιατρικής διότι το πρόγραµµα αυτό είναι βασισµένο στην βιοπληροφορική και να κάνοµε το µάθηµα πιο κατανοητό και πιο διασκεδαστικό».

Η εκπαιδευτικός (τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων) κ. Μαρία Κούτρη µας ενηµέρωσε πως «η όλη προσπάθεια µπορεί να εξελιχθεί και σε άλλα µαθήµατα πχ. φυσικοθεραπεία για τις παθήσεις των οστών, ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο διαδραστικά», ενώ ο εκπαιδευτικός κ. Μιχάλης Μενιουδάκης προσθέτει ότι «είναι η πρώτη φορά που έρχεται ένα τέτοιο λογισµικό να απεικονίσει το ανθρώπινο σώµα και βέβαια είναι µεγάλη η ευκαιρία συνεργασίας των δύο τοµέων. Η όλη προσπάθεια έγινε πραγµατικότητα χάρις στη βοήθεια του κ. Καπούλα του Εργαστηριακού Κέντρου Χανίων και της Σχολικής Επιτροπής ώστε να βρούµε τα υλικά και του διευθυντή του σχολείου µας Γιάννη Ζουριδάκη».

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥ∆ΑΣ: “Σκάστε το µπαλόνι”

∆ύο παίχτες, δύο χειριστήρια, δύο ροµπότ, ένας στόχος! Το κάθε ροµπότ να σκάσει το µπαλόνι του άλλου! Αυτήν την κατασκευή έφτιαξαν οι µαθητές του Γυµνασίου Σούδας χρησιµοποιώντας το σύστηµα Nezha.

«Φτιάξαµε δύο ροµπότ, µε το καθένα να ελέγχεται ασύρµατα από το χειριστή του µε mikro bit. Οι εντολές στέλνονται µέσω ραδιοκυµάτων, ώστε το κάθε τηλεχειριστήριο να ελέγχει το δικό του ροµπότ» δήλωσε η ∆ήµητρα Μπηλιώνη, ενώ ο Θοδωρής Ταµπούρης και ο Νικόλαος Μάνος µας έκαναν µια επίδειξη πως λειτουργεί η κατασκευή τους. «Τα παιδιά περνάνε δηµιουργικό χρόνο κατά το χρόνο της κατασκευής, το µάθηµα είναι αρκετά διαδραστικό και το προγραµµατιστικό κοµµάτι δεν είναι εύκολο και χάρις σε αυτές τις κατασκευές βοηθούνται τα παιδιά να µπουν στο κλίµα του προγραµµατισµού» µας είπε η εκπαιδευτικός κ. ∆έσποινα Χειλουδάκη.