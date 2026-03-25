Χανιά: Μαθητές εκφράζονται μέσω της λογοτεχνίας – Ποιοι διακρίθηκαν στον παγκρήτιο διαγωνισμό

Βήμα έκφρασης για εκατοντάδες μαθητές από τα Χανιά και όλη την Κρήτη αποτελεί η λογοτεχνία.

Αυτό διαφάνηκε από τη μεγάλη συμμετοχή μαθητών στον 42ο Παγκρήτιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων.

Οι βραβεύσεις μαθητών και μαθητριών έγιναν το μεσημέρι τις Κυριακής (22/3) στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Οπως είπε στα “Χ.ν.” η Άννα Λαμπαρδάκη «οι συμμετοχές μαθητών και από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης ξεπέρασαν τις 150 περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά. Μας συγκινεί που τόσοι πολλοί μαθητές από όλες τις βαθμίδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τη λογοτεχνία -πεζογραφία ή ποίηση για να εκφράσουν, ενεργοποιώντας τη φαντασία τους, σκέψεις και συναισθήματα, για να συνομιλήσουν με τον εαυτό τους και τον κόσμο».

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα του 42ου Παγκρήτιου Μαθητικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού όπως είχαν ανακοινωθεί από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων, έχουν ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Ποίηση:

1ο βραβείο: Ξεπλένοντας τα παλιά, Μαρκέλλα Δρακάκη (1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων)

2ο βραβείο: Η εφηβεία, Ειρήνη – Ηλέκτρα Φραγγούδη (6ο Γυμνάσιο Χανίων)

3o βραβείο: Τα όνειρα του φεγγαριού, Ελευθερία Κουτσιούλη (6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου)

Έπαινος: Πάλι παίζεις θέατρο, Νικολουδάκη Αναστασία (1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων)

Πεζογραφία:

1ο βραβείο: Ο αστερίσκος, Ευαγγελία Μαρκογιαννάκη (1ο Πειραματικό Γυμν. Χανίων)

2ο βραβείο: Μια ανάσα μακριά, Μαριάνθη Ξεκουκουλωτάκη (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

3o βραβείο: Κόλλα πέντε, Κωνσταντίνος Ψαρρός (6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου)

Έπαινος: Χωρίς τη λέξη τέλος, Μαρίνα Μπαλή (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

ΛΥΚΕΙΟ

Ποίηση:

1ο βραβείο: Βροχή, Αργυρώ Αγγελάκη (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

2ο βραβείο: Ο Αχιλλέας, Ζωή Κοκκίνη (11ο ΓΕΛ Ηρακλείου)

3o βραβείο: Κάτω από τη συκιά, Αφροδίτη Μαρνελάκη (4ο ΓΕΛ Χανίων)

Έπαινος: Φωνή, Λυδία Σαράντου (Ιδ. Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου)

Πεζογραφία:

1ο βραβείο: Το σακάκι, Μαρία Άννα Τσίχλα (ΓΕΛ Νεάπολης Λασιθίου)

2ο βραβείο: Κλεμμένα αισθήματα, Έλλη Βακάλη (4ο ΓΕΛ Χανίων)

3o βραβείο: Το ημερολόγιο της λήθης, Μαρία Κώτσιου (1ο ΓΕΛ Κισσάμου)

1ος έπαινος: Νύχτες γεμάτες μουσική, Έλενα Φουστανάκη (Ιδ. Εκπ. Θεοδωρόπουλου)

2ος έπαινος: Η ιστορία μιας λευκής τίγρης, Μυρσίνη Παΐζη (Μουσικό Σχολείο Χανίων)

Ενήλικοι μαθητές:

1ο βραβείο: Ψίθυροι απουσίας, Alaa Alabdallah (ΣΔΕ Ρεθύμνου)

2ο βραβείο: Σε ξένη γη, Molla Marsida (ΣΔΕ Ρεθύμνου)

3o βραβείο: Στα χρώματα του δειλινού, Αρτεμησία Καλαϊτζάκη (Εσπ. ΕΠΑΛ Πλατανιά)

Έπαινος: Πόσο εύκολο, Νεκταρία Σαρτζετάκη (Εσπ. ΕΠΑΛ Πλατανιά)

Τα μέλη των κριτικών επιτροπών ανά κατηγορία ήταν:

Μαθητές Γυμνασίου:

Ποίηση: Γιούλα Κανιτσάκη (φιλόλογος, μετ. στη Φιλοσοφία), Κατερίνα Νανούρη (φιλόλογος, μετ. Δημιουργικής Γραφής), Εύη Μαναβάκη (φιλόλογος, μετ. στην Ιστορία Τέχνης)

Πεζογραφία: Βούλα Καντεράκη (φιλόλογος), Ιωάννα Καπή (Φιλόλογος, υποψήφια δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας), Κωνσταντία Παπαδάκη (φιλόλογος, μετ. Νεοελληνικής Φιλολογίας)

Μαθητές Λυκείου:

Ποίηση: Νεκταρία-Νίνα Μενδρινού (ποιήτρια), Ελπινίκη Μιχαλούδη (φιλόλογος, μετ. Δημιουργικής Γραφής), Βαρβάρα Περράκη (φιλόλογος)

Πεζογραφία: Μαρίνα Αρετάκη (ΕΔΙΠ, τμήμα Φιλολογίας Παν/μίου Κρήτης), Δημήτρης Βλαχοδήμος (φιλόλογος, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας), Αναστασία Μαλούκου (φιλόλογος, μετ. στην Υστεροβυζαντινή Λογοτεχνία)

Μαθητές ενήλικοι: Κυριακή Γιομελάκη (φιλόλογος), Γιάννης Νικολούδης (συγγραφέας), Άγγελος Αλαφρός (συγγραφέας)