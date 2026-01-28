menu
18.4 C
Chania
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Μάθηµα µέσα από τη “µεγάλη οθόνη” για μαθητές του 6ου Γυμνασίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την κοινή µοίρα Εβραίων των Χανίων, Ιταλών και Ελλήνων αντιφασιστών επιβατών του µοιραίου “Τάναϊς” είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι µαθητές του Β2 του 6ου Γυµνασίου Χανίων το µεσηµέρι της Τρίτης.

Με αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μνήµης για τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος, που έχει οριστεί η 27η Ιανουαρίου, ηµεροµηνία απελευθέρωσης του Άουσβιτς το 1945 από τον Κόκκινο Στρατό, οι µαθητές παρακολούθησαν ένα µεγάλο µέρος του ντοκιµαντέρ “Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου” και συνοµίλησαν µε την σκηνοθέτια Βίκη Αρβελάκη.

Στο κλίµα της εποχής έβαλε τα παιδιά η εκπαιδευτικός κ. Κική Ζουριδάκη, ενώ η σκηνοθέτιδα έδειξε επιλεγµένα κοµµάτια της ταινίας καλώντας τα παιδιά να δώσουν έµφαση στην ιστορία του Μάρκου, ενός συνοµήλικου τους εβραιόπουλο των Χανίων που χάθηκε στο ναυάγιο.  Μέσα στην ταινία αποκαλύπτεται το ηµερολόγιο του Μάρκου έτσι όπως διασώθηκε και περιγράφει τη ζωή του, τα όνειρα και τα σχέδια του κατά τη διάρκεια του πολέµου. Με έµπνευση το ηµερολόγιο του Μάρκου και για τις ανάγκες της ταινίας ο κορυφαίος τραγουδοποιός Θανάσης Παπακωνσταντίνου έγραψε και τραγούδησε ένα εξαιρετικό κοµµάτι.

Ακολούθησαν οι εντυπώσεις και οι ερωτήσεις από τα παιδιά. «Μου άρεσε πως αποτυπώθηκαν τα Παλιά Χανιά, η Παλιά Πόλη» ανέφερε η Εµµανουέλα, ενώ η ∆ανάη εµφανίσθηκε προβληµατισµένη από το «πόσο σκληρά ήταν τα πράγµατα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες ζωής τους. Οι Γερµανοί είχαν βάλει στόχο ακόµα και τα παιδιά προκειµένου να µην µεγαλώσουν, να µην κάνουν οικογένεια».

Ο Γιάννης σηµείωσε πως δεν συγκινήθηκε από το ντοκιµαντέρ αλλά  «έµαθα για µια εποχή που δεν γνώριζα πολλά», ενώ το σύνολο σχεδόν των παιδιών έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία του Μάρκου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum