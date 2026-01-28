Χανιά: Μάθηµα µέσα από τη “µεγάλη οθόνη” για μαθητές του 6ου Γυμνασίου

Την κοινή µοίρα Εβραίων των Χανίων, Ιταλών και Ελλήνων αντιφασιστών επιβατών του µοιραίου “Τάναϊς” είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι µαθητές του Β2 του 6ου Γυµνασίου Χανίων το µεσηµέρι της Τρίτης.

Με αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μνήµης για τα θύµατα του Ολοκαυτώµατος, που έχει οριστεί η 27η Ιανουαρίου, ηµεροµηνία απελευθέρωσης του Άουσβιτς το 1945 από τον Κόκκινο Στρατό, οι µαθητές παρακολούθησαν ένα µεγάλο µέρος του ντοκιµαντέρ “Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου” και συνοµίλησαν µε την σκηνοθέτια Βίκη Αρβελάκη.

Στο κλίµα της εποχής έβαλε τα παιδιά η εκπαιδευτικός κ. Κική Ζουριδάκη, ενώ η σκηνοθέτιδα έδειξε επιλεγµένα κοµµάτια της ταινίας καλώντας τα παιδιά να δώσουν έµφαση στην ιστορία του Μάρκου, ενός συνοµήλικου τους εβραιόπουλο των Χανίων που χάθηκε στο ναυάγιο. Μέσα στην ταινία αποκαλύπτεται το ηµερολόγιο του Μάρκου έτσι όπως διασώθηκε και περιγράφει τη ζωή του, τα όνειρα και τα σχέδια του κατά τη διάρκεια του πολέµου. Με έµπνευση το ηµερολόγιο του Μάρκου και για τις ανάγκες της ταινίας ο κορυφαίος τραγουδοποιός Θανάσης Παπακωνσταντίνου έγραψε και τραγούδησε ένα εξαιρετικό κοµµάτι.

Ακολούθησαν οι εντυπώσεις και οι ερωτήσεις από τα παιδιά. «Μου άρεσε πως αποτυπώθηκαν τα Παλιά Χανιά, η Παλιά Πόλη» ανέφερε η Εµµανουέλα, ενώ η ∆ανάη εµφανίσθηκε προβληµατισµένη από το «πόσο σκληρά ήταν τα πράγµατα για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης και πόσο δύσκολες ήταν οι συνθήκες ζωής τους. Οι Γερµανοί είχαν βάλει στόχο ακόµα και τα παιδιά προκειµένου να µην µεγαλώσουν, να µην κάνουν οικογένεια».

Ο Γιάννης σηµείωσε πως δεν συγκινήθηκε από το ντοκιµαντέρ αλλά «έµαθα για µια εποχή που δεν γνώριζα πολλά», ενώ το σύνολο σχεδόν των παιδιών έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία του Μάρκου.