Χανιά: Μάρτυρες επί του κατηγορητηρίου στη δίκη για το βιασμό του Γιάννη

Με την κατάθεση μαρτύρων επί του κατηγορητηρίου συνεχίζεται από το πρωί της Τετάρτης η δίκη για το βιασμό του Γιάννη σε χωριό του Δήμου Πλατανιά.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μια ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων αναφορικά με τις ερωτήσεις που γίνονταν σε μάρτυρα.

Ξάδελφος του 70χρονου κατηγορούμενου τόνισε πως είναι αθώος και ότι σε βάρος του στήθηκε μια πλεκτάνη για λόγους εκδίκησης από άλλους χωριανούς. Τόνισε πως «οι υποβολείς εμφύτεψαν στο μυαλό του Γιάννη ότι βιάστηκε. Εγώ δεν πιστεύω ότι βιάστηκε».

Η αδελφή του κατηγορούμενου αρνήθηκε κάθε κατηγορία σε βάρος του λέγοντας πως είναι υπερήφανη για τον αδελφό της, ότι πάντα είχε σχέση με γυναίκες. Τόνισε πως ο αδελφός της έπεσε θύμα πλεκτάνης από κάποιες γυναίκες του χωριού αποκαλώντας τις με μειωτικό χαρακτηρισμό κάτι που προκάλεσε την παρέμβαση της Προέδρου.

Η μάρτυρας υποστήριξε έπειτα πως στο παιδί έγινε υποβολή από συγκεκριμένα άτομα ώστε να αναφέρει συγκεκριμένα άτομα ότι το βίαζαν.

Ακολούθησε η ανάγνωση των εγγράφων της υπόθεσης ανάμεσα τους και η κατάθεση του Γιάννη. Στην κατάθεση αυτή το παιδί έλεγε πως δεν περνούσε καλά στο σπίτι του στο χωριό και ότι ο “Λαλάκης” (πρώτος κατηγορούμενος ) του έκανε την πράξη πολλές φορές και “ένιωθα πολύ άσχημα και πληγωμένος”.

Επίσης διαβάστηκε αξιολογική έκθεση από ιατροδικαστή ότι το παιδί είχε βιαστεί πολλαπλώς και παρά φύση, αλλά και γνωματεύσεις από ψυχιάτρους και ιατρικές υπηρεσίες που εξέφραζαν αμφιβολίες αναφορικά με την πιστότητα των λεγόμενων του Γιάννη.

Ακολούθησε η κατάθεση των μαρτύρων υπεράσπισης που κατήγγειλαν προσπάθειες υποβολής στο παιδί τις κατηγορίες σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων για λόγους αντιζηλίας.

Ιατροδικαστής που κατέθεσε στο δικαστήριο μίλησε για αυθαίρετο συμπέρασμα της πρώτης ιατροδικαστικής έρευνας αμφισβητώντας τον βιασμό.

Κατηγορούμενοι είναι ένας 70χρονος χωριανός και φίλος του πατέρα του Γιάννη που κατηγορείται για «τέλεση γενετήσιας πράξης» στον ανήλικο, ενώ ο πατέρας του ανήλικου κατηγορείται για έκθεση του παιδιού του σε κίνδυνο και εγκατάλειψη.

Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 15 και 14 ετών.