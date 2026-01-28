Χανιά: Μακρύς ο δρόμος για την αποκατάσταση των παλιών φυλακών

Πολύ δρόμο έχει ακόμα η αξιοποίηση των παλαιών φυλακών Χανίων καθώς μια σειρά από προβλήματα βάζουν σε βάθος χρόνου το ενδεχόμενο αξιοποίησης τους!

Στη σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης στο Δημαρχείο Χανίων, ο γ.γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Π. Λάσκος πρότεινε την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη Περιφέρεια και το Δήμο Χανίων προκειμένου να αρθούν τα προβλήματα ρυμοτομικού βάρους και να εκπονηθεί η μελέτη ανακατασκευής του κτηρίου των παλαιών φυλακών.

Ο κ. Π. Λάσκος ανέφερε πως οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έχουν τεχνική επάρκεια και θα μπορούσε με προγραμματική σύμβαση με το Δήμο και την Περιφέρεια να αναλάβουν τη σχετική μελετητική εργασία και στη συνέχεια θα αναζητηθούν οι πόροι.

Μηχανικοί παρουσίασαν τα προβλήματα που αφορούν το κτήριο (σχέδιο πόλης, άρση απαλλοτρίωσης κα.)

Οι τοπικοί φορείς, (Δήμαρχος Χανίων, Αντιπεριφερειάρχης Χανιών, Δικηγορικός Σύλλογος) πάντως εμφανίστηκαν θετικοί στο να στηρίξουν την όλη διαδικασία καθώς το κτήριο κρίνεται κατάλληλο – με τις απαραίτητες εργασίες – για να φιλοξενήσει δικαστικές υπηρεσίες.