Χανιά: Λογοτεχνικό και μουσικό αφιέρωμα με αναγνώσεις και ριζίτικα με τη Λακκιώτικη παρέα

Οι Εκδόσεις Ραδάμανθυς διοργανώνουν την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στις 7 μ.μ.,στις Εκδόσεις Ραδάμανθυς (Γεωργίου Ξέπαπα 7, στα Χανιά) μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο: «Ταξιδεύοντας στις ρίζες της Μαδάρας», ένα λογοτεχνικό και μουσικό αφιέρωμα αφιερωμένο στη μνήμη, τον τόπο και τη φωνή της κρητικής γης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται η Μαδάρα, όχι μόνο ως γεωγραφικός τόπος, αλλά ως σύμβολο ιστορίας, συλλογικής μνήμης και βιωμένης εμπειρίας. Η λογοτεχνική αφήγηση συνομιλεί με το ριζίτικο τραγούδι, δημιουργώντας μια τελετουργική εναλλαγή λόγου και μουσικής.

Αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων θα διαβαστούν από:

Δημήτρης Ανδρικίδης, από το βιβλίο του «Σαν ένα τρένο – Δασκαλογιάνης, Καγιαλές και άλλες ιστορίες»,

Μανόλης Βαλσαμάκης, από το βιβλίο της Ευμορφίας Μπουντουράκη Βαγιάκη «Ο Πύργος στη Ρίζα της Μαδάρας»,

Γιώργος Σταφυλαράκης, από το βιβλίο του «Η κραυγή – Ένας ελεύθερος άνθρωπος»,

Κωνσταντίνα Χαριτάκη, από το βιβλίο της “Vendico” & από το βιβλίο του Σίμπερ «Ταξίδι στη νήσο Κρήτη του ελληνικού Αρχιπελάγους κατά το έτος 1817» (μετάφραση: Ιωάννης Βολανάκης).

Κάθε ανάγνωση θα ακολουθείται από ριζίτικο τραγούδι σε ερμηνεία της Λακκιώτικης Παρέας.

Η εκδήλωση επιχειρεί να αναδείξει τη βαθιά σχέση της λογοτεχνίας με την προφορική παράδοση και το τραγούδι, εκεί όπου η αφήγηση δεν διαβάζεται απλώς, αλλά ακούγεται, βιώνεται και μεταδίδεται.

Η Μαδάρα θυμάται. Και τραγουδά…»