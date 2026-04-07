menu
16.1 C
Chania
Τρίτη, 7 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χανιά: Λογαριασμοί ρεύματος μιας άλλης εποχής στη συλλογή του «ΜΥΗΣ Αγυιά»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ένας ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας λογαριασμός ρεύματος του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) Αγυιά, από τις 27 Μαϊου 1929, δωρήθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Τζιλιβάκη. Η δωρεά μάλιστα συμπεριλάμβανε ακόμα δυο λογαριασμούς “Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ.Χανίων”, όπως αναγράφεται, ο ένας με την ημερομηνία 29/10/1945 και ο άλλος πιθανότατα με ημερομηνία που δεν διαφαίνεται καθαρά, την 18/11/55.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Εμμανουήλ Τζιλιβάκης, εκπαιδευτικός και συλλέκτης, δώρισε τους τρεις αυτούς λογαριασμούς στον ΜΥΗΣ Αγυιά, ως τεκμήρια άλλων εποχών, όπου οι εξελίξεις δεν είχαν ακόμη καταργήσει τους χειρόγραφους λογαριασμούς!
Και οι τρεις λογαρισμοί έχουν πλαγίως δεξιά την κάθετη σημείωση “Ο Λογαριασμός είναι άκυρος εάν δεν φέρει τας τρεις υπογραφάς”, εννοώντας του Διευθυντή, του Λογιστή και του Εισπράκτορα!
Και στους τρεις λογαριασμούς αυτός που πληρώνει είναι ο κ. Σπύρος Ζαγουράκης, πιθανόν επιχειρηματίας στο κέντρο των Χανίων και μάλιστα ο ένας λογαριασμός που αναφέρει ως φορέα την “Επιτροπήν Προσωρινής Εκμεταλλεύσεως Υδροηλ- Έργων Δήμου Χανίων” ( 27 Μαϊου 1929) έχει κάτω δεξιά επικολλημένο γραμματόσημο της μίας Δραχμής!
Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο ένας λογαριασμός, λόγω της ημερομηνίας του, φαίνεται να ήταν από τους πρώτους λογαριασμούς τέτοιου τύπου, καθότι ο ΜΥΗΣ Αγυιά εγκαινιάστηκε το 1929 και αρχικά ηλεκτροδοτούσε ένα μικρό κομμάτι επιχειρήσεων στο κέντρο των Χανίων!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads