Χανιά: Λογαριασμοί ρεύματος μιας άλλης εποχής στη συλλογή του «ΜΥΗΣ Αγυιά»

Ένας ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας λογαριασμός ρεύματος του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) Αγυιά, από τις 27 Μαϊου 1929, δωρήθηκε από τον κ. Εμμανουήλ Τζιλιβάκη. Η δωρεά μάλιστα συμπεριλάμβανε ακόμα δυο λογαριασμούς “Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ.Χανίων”, όπως αναγράφεται, ο ένας με την ημερομηνία 29/10/1945 και ο άλλος πιθανότατα με ημερομηνία που δεν διαφαίνεται καθαρά, την 18/11/55.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Εμμανουήλ Τζιλιβάκης, εκπαιδευτικός και συλλέκτης, δώρισε τους τρεις αυτούς λογαριασμούς στον ΜΥΗΣ Αγυιά, ως τεκμήρια άλλων εποχών, όπου οι εξελίξεις δεν είχαν ακόμη καταργήσει τους χειρόγραφους λογαριασμούς!

Και οι τρεις λογαρισμοί έχουν πλαγίως δεξιά την κάθετη σημείωση “Ο Λογαριασμός είναι άκυρος εάν δεν φέρει τας τρεις υπογραφάς”, εννοώντας του Διευθυντή, του Λογιστή και του Εισπράκτορα!

Και στους τρεις λογαριασμούς αυτός που πληρώνει είναι ο κ. Σπύρος Ζαγουράκης, πιθανόν επιχειρηματίας στο κέντρο των Χανίων και μάλιστα ο ένας λογαριασμός που αναφέρει ως φορέα την “Επιτροπήν Προσωρινής Εκμεταλλεύσεως Υδροηλ- Έργων Δήμου Χανίων” ( 27 Μαϊου 1929) έχει κάτω δεξιά επικολλημένο γραμματόσημο της μίας Δραχμής!

Εξίσου εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο ένας λογαριασμός, λόγω της ημερομηνίας του, φαίνεται να ήταν από τους πρώτους λογαριασμούς τέτοιου τύπου, καθότι ο ΜΥΗΣ Αγυιά εγκαινιάστηκε το 1929 και αρχικά ηλεκτροδοτούσε ένα μικρό κομμάτι επιχειρήσεων στο κέντρο των Χανίων!