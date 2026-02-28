Χανιά: «Liminal Space» στο iP12house

Η 35λεπτη εγκατάσταση ήχου/χώρου και σώµατος µεταξύ της Αλίκης Χιωτάκη και του Loren, µε τίτλο «Liminal Space», θα παρουσιαστεί 13, 14, 15 και 16 Μαρτίου, στο iP12house (Ηρώων Πολυτεχνείου 12).

«Το “Liminal Space” είναι µια εξερεύνηση µιας µεταµορφωτικής σωµατικής κατάστασης, σχετικά µε το πώς κατοικούµε στο σώµα µας µέσα στα αντικείµενα που κρατούν τη µνήµη εκείνων που τα είχαν χρησιµοποιήσει.

Συµβολίζει την απρόβλεπτη φύση της ζωής, αντιπροσωπεύοντας την αιωρούµενη ισορροπία µεταξύ κατασκευής και καταστροφής. Μια µεταφορά για τη λήψη αποφάσεων, που τονίζει ότι ενώ προστατεύουµε τον εαυτό µας µε την πάροδο του χρόνου, µια και µόνο απερίσκεπτη προσέγγιση µπορεί να προκαλέσει µια ολοκληρωτική κατάρρευση».

Η δράση θα λάβει χώρα στο ισόγειο του ιστορικού κτηρίου και η εισόδος είναι 10€ χωρίς κράτηση.

Ιδέα/ Εγκατάσταση: Αλίκη Χιωτάκη.

Σχεδιασµός και υλοποίηση ηχητικής εγκατάστασης: Loren.

Video Teaser: Ελπινίκη Βουτσά Ρεντζεποπούλου.