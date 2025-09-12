Χανιά: Λειψυδρία ώρα µηδέν

» Άµεσες λύσεις αναζητούν οι αρµόδιοι

» Έως και 10 εκατοµµύρια το κόστος για να “µπαλωθεί” το φράγµα Βαλσαµιώτη

Η αύξηση της παροχής νερού στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου προκειµένου να «βγάλει αυτόν τον µήνα που είναι δύσκολος», ένας πρώτος πιλοτικός καθαρισµός της λίµνης της Αγιάς ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα της και η αποκατάσταση του φράγµατος του Βαλσαµιώτη, συζητήθηκαν στη σύσκεψη το µεσηµέρι της Πέµπτης στην Π.Ε. Χανίων.

Στη συνάντηση που µετείχαν εκπρόσωποι των διαχειριστών ΟΑΚ, ∆ΕΥΑΧ, ΤΟΕΒ, παραγωγοί, στελέχη της Περιφέρειας συζητήθηκαν κάποια πρώτα άµεσα µέτρα και κάποια µεσοπρόθεσµα.

Ειδικότερα στη σύσκεψη τέθηκαν τα παρακάτω θέµατα:

• ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ: Άµεσα συµφωνήθηκε να γίνει µια προσπάθεια να διπλασιαστούν τα 10.000 κυβικά που λαµβάνει εβδοµαδιαίως από τον ΟΑΚ ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου (για πρώτη φορά από το 2016) και που δεν αρκούν για τις καλλιέργειες του. Αυτό θα γίνει για ένα µήνα ώστε να περάσει η δύσκολη περίοδος. Το περισσότερο νερό θα δοθεί από την µείωση της παροχής νερού σε άλλες δραστηριότητες.

• ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ: Όπως ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκος Καλογερής το επόµενο διάστηµα η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε ένα πιλοτικό καθαρισµό της λίµνης. Το χειµώνα αν το επιτρέψει ο καιρός θα ανοίξουν οι βάνες ώστε να φύγουν τα φερτά υλικά που βρίσκονται στον βυθό της. Έτσι θα αυξηθεί το βάθος της και η ποσότητα του νερού που θα µπορεί να δέχεται ώστε να µην αδειάζει το καλοκαίρι.

• ΒΑΛΣΑΜΙΩΤΗΣ: Ο διευθ. Σύµβουλος του ΟΑΚ κ. Άρης Παπαδογιάννης ανακοίνωσε πως θα απαιτηθεί ένα ποσό από 5 έως 10 εκατοµµύρια ευρώ για την αποκατάσταση του φράγµατος Βάλσαµιωτη, η κατασκευή του οποίου ανήλθε σε πάνω από 40 εκ. δίχως ποτέ να λειτουργήσει. Αυτό δείχνει η µελέτη αποκατάστασης του ταµιευτήρα που καθυστέρησε καθώς έγιναν συµπληρωµατικές παρατηρήσεις. Ο κ. Παπαδογιάννης υπογράµµισε πως ο ΟΑΚ ανέλαβε πρωτοβουλίες για το θέµα παρότι δεν έχει αρµοδιότητα στο φράγµα, που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου να βρεθούν λύσεις για τους παραγωγούς. Ενηµέρωσε επίσης πως βρίσκεται σε εξέλιξη και η µελέτη για τον αγωγό µέσω το οποίου θα διοχετεύεται το νερό στο κάµπο των Χανίων.

«Είχαµε τρεις κακές υδρολογικές χρονιές και προκαλούνται προβλήµατα. Οι χρήστες δεν είναι αντίπαλοι µεταξύ τους, δεν υπάρχει λόγος να δηµιουργούνται κοινωνικοί αυτοµατισµοί, ότι φταίει πχ. ο ΟΑΚ, η ∆ΕΥΑΧ, ο ΤΟΕΒ. Το νερό είναι ένα δηµόσιο αγαθό και πρέπει να το διαχειριζόµαστε καλύτερα» δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ενώ ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου Αποστόλης Βουλγαράκης είπε µεταξύ άλλων πως: «Τελευταία φορά που πήραµε νερό από τον ΟΑΚ ήταν το 2016, που και τότε είχαµε λειψυδρία. Αναγκαστήκαµε να ζητήσουµε τη συνδροµή του ΟΑΚ για να καλύψουµε µέρος των αναγκών µας. Τα 10.000 κυβικά την εβδοµάδα, είναι µικρή ποσότητα. Καταλαβαίνουµε την πίεση που δέχεται το δίκτυο του ΟΑΚ και της ∆ΕΥΑΧ αλλά τα 10.000 κυβικά δεν φτάνουν. Σε πρώτη φάση συµφωνήσαµε να αυξηθεί αυτή η ποσότητα, να διπλασιαστούν τα κυβικά».

Η ΣΥΣΚΕΨΗ

Στη σύσκεψη έγινε αναφορά από παραγωγούς για υπεράντληση από τις γεωτρήσεις κάτι που δεν έγινε δεκτό από τους χρήστες (ΟΑΚ, ∆ΕΥΑΧ) καθώς απάντησαν ότι το νερό που λαµβάνουν είναι το ίδιο που παίρνουν κάθε χρόνο και αυτό δείχνουν όλες οι σχετικές µετρήσεις.

Ο αντιπερ. Γιώργος Τσαπάκος ζήτησε να υπάρξει σχεδιασµός για την επόµενη χρονιά ώστε να µην παρατηρηθούν ανάλογα προβλήµατα και τόνισε την ανάγκη για «ορθολογική διαχείριση».

«Σπατάλες δεν γίνονται, κλοπές δεν γίνονται, διαρροές δεν γίνονται από τους παραγωγούς» επεσήµανε ο κ. Γιάννης Ντερµανάκης ζητώντας τη στήριξη τους.

Αιχµές σε βάρος του ΟΑΚ άφησε ο κ. Γιάννης Ντουντουνάκης υπογραµµίζοντας πως «εµείς παίζουµε την περιουσία µας, δεν µπορούµε να ποτίσουµε ειδικά στην υψηλή ζώνη».

Άλλοι παραγωγοί στις τοποθετήσεις τους εξήγησαν πως τα αβοκάντο που είναι πιο η µεγαλύτερη καλλιέργεια στον κάµπο απαιτούν τακτικό πότισµα. «Τα εσπεριδοειδή µπορούν να ποτιστούν και µια φορά τις 10 ηµέρες, το αβοκάντο θέλει σταθερό νερό κάθε 2-3 ηµέρες διαφορετικά ο καρπός χάνεται» ειπώθηκε.

«Ούτε η ∆ΕΥΑΧ, ούτε και ο ΟΑΚ κάνουν υπεράντληση! Όλα τα στοιχεία καταγράφονται. Απλά είναι η τρίτη χρονιά ανοµβρίας και δεν υπάρχει νερό» ήταν το σχόλιο της προέδρου της ∆ΕΥΑΧ κ. Νίκης Αποστολάκη, ενώ ο γεν. ∆ιευθυντής της ∆ΕΑΥΧ Νίκος Γκαζής εξήγησε πως τα δίκτυα στον κάµπο των Χανίων, από τη δεκαετία του ΄70 και του ΄80 δεν είναι φτιαγµένα για την καλλιέργεια του αβοκάντο.