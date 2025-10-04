Χανιά: «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιµο» και φέτος στους δρόμους της πόλης (video)

Για µια ακόµη φορά «ζωντανεύει» αυτές τις µέρες στα Χανιά µια εικόνα από µια άλλη εποχή.

Τότε που οι λατέρνες έπαιζαν ωραίες µελωδίες στους δρόµους των πόλεων.

Στα Χανιά, λοιπόν, ήρθε και φέτος ένας από τους τελευταίους λατερνατζήδες της Ελλάδας, ο Σπύρος Ταραπόσος. Χθες, σε δρόµους της πόλης, γύριζε µε τη λατέρνα του από την οποία ακούγονταν ωραίες µελωδίες από παλιά ελληνικά τραγούδια, όπως το “Γαρύφαλλο στ΄αυτί”, το “αστέρι του βοριά”, κ.ά.

Ο Σπύρος Ταραπόσος είναι ο λατερνατζής της οδού Ερµού στην Αθήνα ενώ στα Χανιά έρχεται εδώ και 30 καλοκαίρια για λίγες µέρες.

Η λατέρνα του θυµίζει παλιά ελληνική ταινία. Είναι εντυπωσιακή, µε γαρύφαλλα, φωτογραφίες, αποκόµµατα εφηµερίδων που έχουν δηµοσιεύσει αφιερώµατα στον ίδιο αλλά και µια ταµπέλα που γράφει: «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιµο και πολύτεκνος».

Ο ίδιος είναι γεµάτος ωραίες αναµνήσεις από τις εξόδους του µε τη λατέρνα.

Μιλώντας στα “Χανιώτικα νέα”, θυµάται:

«Αρχές καλοκαιριού µια ηλικιωµένη κυρία ήρθε και δάκρυζε. Τη ρώτησα: “Γιατί δακρύζετε;”. Και µου απάντησε: “Εγώ παντρεύτηκα µε τη λατέρνα”».

Στα Χανιά θα βρίσκεται µέχρι την Κυριακή.

Χθες, κατά τη βόλτα του στην πόλη, αρκετός κόσµος χάρηκε και συγκινήθηκε.

Μία κοπέλα τον τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο.

«Είναι σαν να βλέπω παλιά ελληνική ταινία», µας έλεγε.