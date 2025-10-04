menu
21.2 C
Chania
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήWEB T.V.
Τοπικά

Χανιά: «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιµο» και φέτος στους δρόμους της πόλης (video)

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Για µια ακόµη φορά «ζωντανεύει» αυτές τις µέρες στα Χανιά µια εικόνα από µια άλλη εποχή.

Τότε που οι λατέρνες έπαιζαν ωραίες µελωδίες στους δρόµους των πόλεων.
Στα Χανιά, λοιπόν, ήρθε και φέτος ένας από    τους τελευταίους λατερνατζήδες της Ελλάδας, ο Σπύρος Ταραπόσος. Χθες, σε δρόµους της πόλης, γύριζε µε τη λατέρνα του από την οποία ακούγονταν ωραίες µελωδίες από παλιά ελληνικά τραγούδια, όπως το “Γαρύφαλλο στ΄αυτί”, το “αστέρι του βοριά”, κ.ά.
Ο Σπύρος Ταραπόσος είναι ο λατερνατζής της οδού Ερµού στην Αθήνα ενώ στα Χανιά έρχεται εδώ και 30 καλοκαίρια για λίγες µέρες.
Η λατέρνα του θυµίζει παλιά ελληνική ταινία. Είναι εντυπωσιακή, µε γαρύφαλλα, φωτογραφίες, αποκόµµατα εφηµερίδων που έχουν δηµοσιεύσει αφιερώµατα στον ίδιο αλλά και µια ταµπέλα που γράφει: «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιµο και πολύτεκνος».
Ο ίδιος είναι γεµάτος ωραίες αναµνήσεις από τις εξόδους του µε τη λατέρνα.
Μιλώντας στα “Χανιώτικα νέα”, θυµάται:
«Αρχές καλοκαιριού µια ηλικιωµένη κυρία ήρθε και δάκρυζε. Τη ρώτησα: “Γιατί δακρύζετε;”. Και µου απάντησε: “Εγώ παντρεύτηκα µε τη λατέρνα”».
Στα Χανιά θα βρίσκεται µέχρι την Κυριακή.
Χθες, κατά τη βόλτα του στην πόλη, αρκετός κόσµος χάρηκε και συγκινήθηκε.
Μία κοπέλα τον τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο.
«Είναι σαν να βλέπω παλιά ελληνική ταινία», µας έλεγε.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum