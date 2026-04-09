Χανιά: Λαμπάδες με… αλκοολόμετρα σε οδηγούς από την Τροχαία

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
Λαμπάδες με αλκοολόμετρα μοίρασαν το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης άνδρες και γυναίκες της Τροχαίας Χανίων στους οδηγούς, μαζί με πολλές παραινέσεις για οδήγηση χωρίς τη χρήση αλκοόλ και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

« Κάνω έκκληση στους οδηγούς να οδηγούν με σύνεση προσοχή, υπευθυνότητα και σεβασμό στους συνεπιβάτες και σε όλους τους συμπολίτες μας που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Χρησιμοποιούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όχι για να μη μας επιβάλλει η αστυνομία πρόστιμο, αλλά γιατί η οδική ασφάλεια είναι ασφάλεια ζωής. Είναι κρίμα και άδικο να χάνονται ζωές ή να έχουμε αναπηρίες λόγω των τροχαίων ατυχημάτων» τόνισε με δήλωση του ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων κ. Κ. Νικολάου.
Απευθυνόμενος στους γονείς τους προέτρεψε « να μιλήσουν και να εξηγήσουν στα ανήλικα παιδιά τους ότι η χρήση βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων δεν είναι ένα αθώο παιδικό παιχνίδι. αλλά η εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική τους ακεραιότητα αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Επιπλέον να ξέρουν ότι απαγορεύεται η διάθεση, η πώληση και η προσφορά αλκοόλ στους ανήλικους, όπως απαγορεύεται η είσοδος ανηλίκων σε κέντρα διασκεδάσεως και σε αμιγώς μπαρ.»

Η διοικήτρια της Τροχαίας Ε. Κουλαρά υπογράμμισε πως «επειδή και το Πάσχα είναι περίοδο μετακινήσεων θα ήθελα να επιστήσω σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να φοράνε τη ζώνη τους στο κράνος να μη μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο. Να μην κάνουν επικίνδυνες παραβάσεις ! Αυτές τις μέρες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Σε όλο το οδικό δίκτυο θα υπάρχουνε ειδικά συνεργία ελέγχου όλο το 24ωρο και κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες και σε κομβικά σημεία όπου παρατηρείται η πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων θα ελέγχονται επικίνδυνες παραβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

