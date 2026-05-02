Χανιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω του ιστορικού Circuit – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, όπως ανακοινώθηκε, λόγω της διεξαγωγής του «17ου Ιστορικού Circuit Χανίων» θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 03.05.2026 κατά τις ώρες 08.30 έως 12.00, με απαγόρευση της κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς του Δήμου Χανίων:

Οδός Τζανακάκη – Ανδρέα Παπανδρέου – Ι. Σφακιανάκη σε όλο το μήκος τους καθώς και στις καθέτους που περικλείουν αυτές.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σημειώνεται ότι το 17ο Ιστορικό Circuit Χανίων θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Μαΐου, με ώρα εκκίνησης 10:00 π.μ., από την Πλατεία Ελευθερίας (Δικαστήρια) στα Χανιά.