Χανιά: Κόβει πίτα ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Χανίων «Άγιος Ιωάννης» προσκαλεί τα μέλη, τους φίλους και όλους τους συμπολίτες μας στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:00, στο Κέντρο Κανάρια.

«Σε μια ζεστή εκδήλωση με πλήρες μενού και μουσική, θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές για τη νέα χρονιά και να ενισχύσουμε το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και της προσφοράς ζωής.

Η παρουσία όλων θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και θα δώσει δύναμη στο έργο μας για τη νέα χρονιά», αναφέρει ο Σύλλογος.

￼