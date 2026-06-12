Χανιά: Κόστος ενέργειας και πρώτες ύλες “καίνε” τους επαγγελματίες εστίασης και τους εμπόρους

Μεγάλο κόστος της ενέργειας, οφειλές προς τράπεζες και ΕΦΚΑ, αυξήσεις στις πρώτες ύλες “καίνε” του επαγγελματίες, που την Τετάρτη θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία και κατάθεση ψηφίσματος στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Παρασκευής σωματεία επαγγελματιών και εμπόρων μίλησαν για τα προβλήματα του κλάδου τους.

Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος του “Σωματείου Εστίασης” κ. Βασίλης Οικονομάκος αναφέρθηκε στις αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας που «στο σύνολό τους σύμφωνα με έκθεση της ΓΣΕΒΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 37%. Είναι μία κατάσταση η οποία έχει έρθει για να μείνει, λέμε εμείς, και θα ζορίσει και παραπέρα. Όλα αυτά έχουνε προέλθει με την έμμεση ή άμεση εμπλοκή της χώρας στους πολέμους είτε σε Ουκρανία είτε σε Μέση Ανατολή. Και λέμε εμείς σαν επαγγελματίες ότι ήρθε η ώρα να απαντήσουμε σε αυτή την κατάσταση και να απαιτήσουμε μέτρα. Αυτές οι αυξήσεις, αυτή η κατάσταση βαραίνει ιδιαίτερα κλάδους ενεργοβόρους όπως ταξί , φορτηγά, κρεοπωλεία, καθαριστήρια, εστίαση, φούρνους, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κλπ. »

Στη συνέχεια επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη στήριξη όπως είπε «στου μεγάλους ομίλους. Χαρακτηριστικά:

• Για τις 50 πιο μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας δόθηκαν 70 εκατομμύρια.

• Πακέτο 200 εκατομμυρίων άμεσων επιχορηγήσεων έχουν δοθεί σε μονοπωλιακούς κλάδους του αλουμινίου, του χαλκού και του σιδήρου.

• Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας από 1η Ιουλίου έχουν σκοπό να μειώσουν κατά 50% τις χρεώσεις στους καταναλωτές υψηλής και μέσης τάσης.

• 56 εκατομμύρια επιδοτήσεις στις ναυτιλιακές εταιρείες οι οποίες ως γνωστόν έχουν και μία εθελοντική φορολόγηση.

«Στον αντίποδα» συνέχισε ο κ. Οικονομάκος «για τον μικροεπαγγελματία, για τον αυτοαπασχολούμενο, συνεχίζουμε να έχουμε τεκμαρτή φορολόγηση, προκαταβολή φόρου , φορολόγηση από το πρώτο ευρώ καθώς και το μεγάλο βάρος των έμμεσων φόρων που έχουμε είτε στην ενέργεια μέσω ΦΠΑ, είτε μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που πλήττει την εστίαση λόγω του ότι υπάρχει και στο αλκοόλ ειδικός φόρος κατανάλωσης ακόμα και στα εγχώρια αποστάγματα. Χαρακτηριστικά ενώ μιλάμε για την επιβίωση της μικρής επιχείρησης, οι εισηγμένοι όμιλοι στο χρηματιστήριο τα 3 τελευταία χρόνια έχουν αυξήσεις που μόνο το 2025 ξεπέρασαν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. »

Στα αιτήματα των ΕΒΕ κυριαρχούν τα παρακάτω: Πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος ξεκινώντας από τα διυλιστήρια, κατάργηση του ειδικού φόρου που αναφέραμε και του ΦΠΑ, η κυβέρνηση να δει σχεδιασμό επαναλειτουργίας και ενίσχυσης των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων και εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που έχουν εκτινάξει από την στιγμή που αποφασίστηκαν τις τιμές σε φυσικό αέριο, να μπει επιτέλους το αφορολόγητο στους επαγγελματίες,να ξεκινήσει από τα 12.000 ευρώ και προσαύξηση ανά προστατευόμενο μέλος. Να καταργηθεί το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής πλατιάς κατανάλωσης. Να απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης. Να υπάρξει ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα για το τελευταίο ο κ. Οικονομάκος τόνισε πως «η πλειοψηφία των συναδέλφων κοιμάται και ξυπνάει με το φόβο ότι θα “μαγκωθεί” ο λογαριασμός με τον οποίο κινείται το κατάστημα, με τον οποίο πληρώνουν οι πελάτες μέσω κάρτας. Με την παραμικρή καθυστέρηση, είτε σε δόση διακανονισμού είτε χρέος ή οτιδήποτε, “μαγκώνεται” αυτός ο λογαριασμός που είναι σαν να κόβει τα πόδια στον επαγγελματία. Οι ρυθμίσεις να πατάνε στην πραγματικότητα, δόσεις οι οποίες να βασίζονται πάνω στο εισόδημα του επαγγελματία. Εμείς λέμε να ξεκινά το 10% του εισοδήματος και για τα χρέη και για τον ΕΦΚΑ. Διαγραφή τόκων και προστίμων ειδικά, και όχι μόνο για την περίοδο της πανδημίας . Ο εξωδικαστικός ο οποίος μας τον διαφημίζαν πως θα μας λύσει τα χέρια και θα μας πάει μπροστά είναι μια διαδικασία στην οποία άμα μπει ο επαγγελματίας τον… παντρεύεται για πάντα. Είναι ο τεράστιος αριθμός και στα Χανιά των επαγγελματιών οι οποίοι δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πράγμα που δεν γίνεται γνωστό. Έστω και 1 ευρώ να χρωστάς για οποιοδήποτε λόγο στον ΕΦΚΑ, 50 λεπτά να ξεχάσεις, να γίνει λάθος να πληρώσεις στη μηνιαία σου εισφορά, μένεις ανασφάλιστος! »

ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα έδωσε η κ. Έφη Σγουράκη μεσίτρια και μέλος στο ΔΣ της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών. «Σχετικά με τα προγράμματα, βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Πόσοι από τους μικρούς μπορούν σήμερα να τη βγάλουν; Από τους 100 πελάτες μου, οι 30 είναι ζήτημα αν μπορούν. Σας το λέω ποσοστιαία. Αυτοί που μπορούν να βγάλουν ενημερότητα και παράλληλα δεν έχουν μια κάρτα ή δεν είναι εγγυητές κάπου που να έχουν “κοκκινίσει” στις τράπεζες, είναι λιγότερο από το 30%. Άρα αποκλείονται από τα προγράμματα, από το ΤΕΠΙΧ, από άτοκα δάνεια.» Για περιπτώσεις επιχειρηματιών που ανοίγουν και κλείνουν επιχειρήσεις συνεχίζοντας να λειτουργούν η κ. Σγουράκη απάντησε πως αυτό αφορά «δύο περιπτώσεις. Η μία αφορά απατεώνες που έχουν σκοπό να φάνε χρήματα και ξανανοίγουν με άλλο όνομα, και εκεί το κράτος είναι αρμόδιο να τις ελέγξει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που κάποιος πατέρας είναι υπερχρεωμένος, δεν μπορεί άλλο να λειτουργήσει και ξανανοίγει μια επιχείρηση στο όνομα των παιδιών του μήπως προλάβει, και εκεί βλέπεις να παίρνουν τα παιδιά τον πατέρα υπάλληλο για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη.»

« Είμαι 40 χρόνια επαγγελματίας, όλες οι κυβερνήσεις στοχοποιούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και θέλουν να τους πλήξουν. Ενώ η μικρομεσαία επιχείρηση κρατάει την κοινωνικότητα και έχει το λαό κοντά της» δήλωσε ο κ. Μανώλης Κοτσάκης πρόεδρος των επισκευαστών μηχανικών και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισκευαστών Οχημάτων και Μηχανημάτων. Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «η μεγάλη επιχείρηση δεν έχει την αμεσότητα. Στη μικρή επιχείρηση θα πάει ο κάθε ένας να αγοράσει το προϊόν του, να πει τον πόνο του. Όταν χαθούν αυτά, χαθήκαμε και σαν κοινωνία. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης το αφορολόγητο του μικρομεσαίου επιχειρηματία είναι 30.000 ευρώ. Ψάξτε εσείς οι δημοσιογράφοι να δείτε σε ποιες χώρες ισχύει. »

ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το μέλος της επιτροπής αγώνα του εμπορικού συλλόγου και εκλεγμένος στο ΔΣ κ. Νίκος Βουρλάκης δήλωσε πως «η πραγματικότητα είναι σκληρή για τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν συμφωνώ στον όρο “μικρομεσαία επιχειρηματικότητα” διότι δεν μπορεί να μπει ένας αυτοαπασχολούμενος δίπλα σε κάποιον που έχει 250 εργαζόμενους. Αυτή είναι η μικρομεσαία. Τα προγράμματα δεν αφορούν τον μικρό ούτε τον αυτοαπασχολούμενο που είναι η πλειοψηφία. Στα Χανιά οι πραγματικά μεσαίες επιχειρήσεις είναι 10-15. Όποια χρήματα έχουν έρθει μέσω του “Ταμείου Ανάκαμψης” είναι έξω από το εμπόριο. Το εμπόριο και η υπηρεσία δεν παίρνουν τίποτα από εκεί. Η ακρίβεια και η βαριά φορολόγηση μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Άνθρωποι στο τέλος της σταδιοδρομίας τους δουλεύουν 15 και 18 ώρες για να τα βγάλουν πέρα. Αν από λάθος χρωστάνε μισό ευρώ, δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο. Το κράτος κάνει αρπαγή χρημάτων. Μου πήραν χρήματα από λογαριασμό ενώ είχα ρυθμισμένες δόσεις επειδή τα έπαιρνα από το δημόσιο. Εάν δεν κινητοποιηθούμε, σε λίγο καιρό θα μιλάμε για το ότι “κάποτε υπήρχαν” μικρές επιχειρήσεις. »

Σε παρέμβαση του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών κ. Γιάννης Παυλάκης παρατήρησε πως «όντως η πλειοψηφία των όσων είπε ο Β. Οικονομάκος είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσeις, γιατί δεν υπάρχουν μεσαίες στην Ελλάδα. Mέσα στην πανδημία υπήρξε μια μικρή στήριξη στις επιχειρήσεις σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο ήμασταν η χώρα με τα λιγότερα κλεισίματα. Βγήκαν προγράμματα στήριξης της μικρής επιχειρηματικότητας αλλά οι μικρές και πολύ μικρές έμειναν εκτός γιατί υπήρχαν οφειλές στον ΕΦΚΑ ή δεν είχαν φορολογική ενημερότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το τραπεζικό. Οι τράπεζες δίνουν χρήματα αλλά όχι σε εμάς. Είναι ένα νέο κόλπο που δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης που ισχύει αλλά που δεν έχει παρέμβει. Ακόμα και επιχειρήσεις με καλή οικονομική εικόνα δεν βρίσκουν κεφάλαια γιατί το μπάτζετ των τραπεζών καλύπτεται από τους μεγάλους. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών είναι μεγάλο θέμα. Είμαστε υπέρ των αυξήσεων των μισθών των υπαλλήλων μας, που τους θεωρούμε συνεργάτες, αλλά η επιβάρυνση μας είναι μεγάλο θέμα. Επίσης, οι αυξήσεις στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες έχουν εκτινάξει το κόστος. Χρειάζεται έλεγχος από τις εισαγωγικές εταιρείες μέχρι τον τελευταίο αντιπρόσωπο, πραγματικό κυνήγι του παρεμπορίου και της παραοικονομίας. Επιβαρυνθήκαμε επίσης με το κόστος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, των ψηφιακών τιμολογίων και του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Όλα αυτά τα πληρώσαμε σε κόπο και στο κόστος. Ευελπιστούμε στη ΔΕΘ να ανακοινωθούν πραγματικά μέτρα στήριξης για τη μικρή επιχείρηση. »

Σε ερώτηση μας για την τεκμαρτή φορολόγηση και ότι αύξησε τα έσοδα για το κράτος από επιχειρηματίες που εμφάνιζαν πολύ μικρά εισοδήματα ο κ. Παυλάκης απάντησε πως «η τεκμαρτή φορολόγηση είχε θετικά και αρνητικά, διόρθωσε κάποιες περιπτώσεις αλλά και τιμώρησε πολλούς μικρούς συναδέλφους που πραγματικά δεν είχαν εισοδήματα και μια από αυτές είναι τα σχολικά κυλικεία που είπαν ότι θα διορθωθεί και θα πέσει το τεκμαρτό στο μισό και τα εμπορικά. »

Τέλος, ο κ. Γιάννης Τσεπέτης επαγγελματίας στον Πύργο Ψηλονέρου και αγρότης στην περιοχή των Βουκολιών μίλησε για «δούλεμα εδώ και 50 χρόνια σε βάρος μας. Πουλάμε 30 λεπτά τα πορτοκάλια και τα τρώτε 1,5 ευρώ. Πουλάμε το λάδι φθηνά και το τρώτε ακριβά. Μας παίρνουν 2% για τη δακοκτονία και δεν υπάρχουν φάρμακα για τον δεύτερο ψεκασμό. Αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε μόνοι μας φάρμακα, τα οποία συχνά είναι ακατάλληλα, ενώ γίνονται εισαγωγές λαδιού από Τουρκία και Μαρόκο. »